З 20 по 22 жовтня авіакомпанія розпродає квитки з та до Кишинева за ціною від 20 євро в один бік, повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyUp.

Які квитки розпродає SkyUp?

Зима та осінь – це час, коли все більше людей подорожують, адже поза сезоном можна отримати кращі ціни та вулиці, що будуть не настільки заповнені туристами. І чимало літаків до Європи та Близького Сходу відправляються з аеропорту Кишинева, що є досить зручним для українців.

Авіакомпанія SkyUp розпродає квитки з та до столиці Молдови від 20 євро в один бік – це допоможе значно заощадити на поїздці та спланувати її вигідно.

Популярні напрямки з Кишинева – це туристичні міста Іспанії, Франції, Греції, Грузії, Німеччини, Португалії та Кіпру, а ще багатьох інших країн.

Бронювати квитки можна на будь-які дати до 31 березня 2026 року.

Що подивитися в Кишиневі?

Окрім того, що з Кишинева можна відправитися до багатьох інших міст Європи, і сам він може здивувати багатьох мандрівників, пише Visit Chisinau.

Зокрема, ось кілька місць, які слід побачити:

Будівля мерії Кишинева . Вона була споруджена наприкінці 19 століття на місці пожежної станції.

. Вона була споруджена наприкінці 19 століття на місці пожежної станції. Пам'ятник Стефану Великому – у 1942 році пам'ятник вдалося повернути з Румунії до Кишинева.

– у 1942 році пам'ятник вдалося повернути з Румунії до Кишинева. Цирк – це монументальна будівля, збудована 1981 року.

Що ще слід знати туристам?