С 20 по 22 октября авиакомпания распродает билеты из и в Кишинев по цене от 20 евро в одну сторону, сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyUp.

Какие билеты распродает SkyUp?

Зима и осень – это время, когда все больше людей путешествуют, ведь вне сезона можно получить лучшие цены и улицы, что будут не настолько заполнены туристами. И немало самолетов в Европу и Ближний Восток отправляются из аэропорта Кишинева, что является достаточно удобным для украинцев.

Авиакомпания SkyUp распродает билеты из и в столицу Молдовы от 20 евро в одну сторону – это поможет значительно сэкономить на поездке и спланировать ее выгодно.

Популярные направления из Кишинева – это туристические города Испании, Франции, Греции, Грузии, Германии, Португалии и Кипра, а еще многих других стран.

Бронировать билеты можно на любые даты до 31 марта 2026 года.

Что посмотреть в Кишиневе?

Кроме того, что из Кишинева можно отправиться во многие другие города Европы, и сам он может удивить многих путешественников, пишет Visit Chisinau.

В частности, вот несколько мест, которые следует увидеть:

Здание мэрии Кишинева . Оно было построено в конце 19 века на месте пожарной станции.

. Оно было построено в конце 19 века на месте пожарной станции. Памятник Стефану Великому – в 1942 году памятник удалось вернуть из Румынии в Кишинев.

– в 1942 году памятник удалось вернуть из Румынии в Кишинев. Цирк – это монументальное здание, построено в 1981 году.

Что еще следует знать туристам?