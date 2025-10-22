С 20 по 22 октября авиакомпания распродает билеты из и в Кишинев по цене от 20 евро в одну сторону, сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyUp.
Интересно В Португалии могут штрафовать на 35 тысяч гривен за одно распространенное действие в продуктовых магазинах
Какие билеты распродает SkyUp?
Зима и осень – это время, когда все больше людей путешествуют, ведь вне сезона можно получить лучшие цены и улицы, что будут не настолько заполнены туристами. И немало самолетов в Европу и Ближний Восток отправляются из аэропорта Кишинева, что является достаточно удобным для украинцев.
Авиакомпания SkyUp распродает билеты из и в столицу Молдовы от 20 евро в одну сторону – это поможет значительно сэкономить на поездке и спланировать ее выгодно.
Популярные направления из Кишинева – это туристические города Испании, Франции, Греции, Грузии, Германии, Португалии и Кипра, а еще многих других стран.
Бронировать билеты можно на любые даты до 31 марта 2026 года.
Что посмотреть в Кишиневе?
Кроме того, что из Кишинева можно отправиться во многие другие города Европы, и сам он может удивить многих путешественников, пишет Visit Chisinau.
В частности, вот несколько мест, которые следует увидеть:
- Здание мэрии Кишинева. Оно было построено в конце 19 века на месте пожарной станции.
- Памятник Стефану Великому – в 1942 году памятник удалось вернуть из Румынии в Кишинев.
- Цирк – это монументальное здание, построено в 1981 году.
Что еще следует знать туристам?
- Польский аэропорт Модлин, из которого украинцы летают чуть ли не ежедневно, признан одним из худших во всей Европе. Среди причин такой низкой оценки – удаленность от Варшавы и ограниченная инфраструктура.
- А в аэропорту Кишинева временно пришлось остановить работу из-за подозрительного багажа, который обнаружили у пассажира. Спецслужбы рассматривают это событие как террористическую угрозу.