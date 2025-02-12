Любовь – это тоже безумие: в Германии 14 февраля отмечают не День Валентина

День святого Валентина вызывает разные реакции в обществе. В то время как многие воспринимают праздник с энтузиазмом, другие считают его бестактным. Ведь кроме влюбленных есть и одинокие люди, которым в этот день обидно наблюдать за "любовным безумием".

В частности, говорится о Германии, где 14 февраля – это День психического больного, а святой Валентин – покровитель сумасшедших. Об этом пишет 24 Канал.

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В Германии 14 февраля отмечают День сумасшедших

Некоторые немцы рассматривают любовь как форму легкого сумасшествия. 14 февраля, которое во многих странах традиционно отмечается как День святого Валентина, в Германии признано Днем психического больного.

Интересно, что в этом культурном контексте святой Валентин считается покровителем сумасшедших.



В Германии 14 февраля отмечают не Валентина, а День сумасшедших / Фото Unsplash

Поэтому 14 февраля немцы отмечают, украшая психиатрические больницы воздушными шариками, красными лентами и цветами.

Кроме того, священники проводят специальные службы в часовнях, чтобы помолиться за упокой Валентина и здоровье душевнобольных.