Тесты показали невероятные результаты: какие страны планируют перейти на 4-дневную рабочую неделю

Ряд стран серьезно задумываются над тем, чтобы перевести рабочих на 4-дневную рабочую неделю. Некоторые из них уже тестируют этот формат.

Пилотные программы показывают, что такой график работы снижает стресс и выгорание у работников, и они становятся еще более продуктивными. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие страны хотят перейти на 4-дневную рабочую неделю

Франция

С 1995 года Франция имеет 35-часовую рабочую неделю, что уже легче, чем 40 часов.

Законодательно 4-дневную неделю еще не внедрили, но около 10 000 работников уже работают по такому графику.

Польша

Первые испытания в городах Лешно, Влоцлавек, Свебодзице и Щецинек показали, что при таком графике у работников снижается уровень выгорания и повышается производительность.

Поэтому от 30 июня 2025 года страна запускает пилотную программу сокращения рабочего времени без потери зарплаты. Работники смогут выбрать один из трех вариантов: 4-дневная неделя, 6-часовой рабочий день или дополнительные дни отпуска.

Германия

В 2023 – 2024 годах 41 компания провела шестимесячный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результаты были настолько положительными, что 73% компаний решили продолжить практику.

Профсоюз IG Metall призывает ввести такой график всех работодателей, но правительство на это пока не решилось. Между тем 71% немцев поддерживают такую идею.

Испания

В 2023 году в Валенсии стартовала пилотная программа с участием 360 000 работников. Эксперимент показал положительные результаты, поэтому страна думает над тем, чтобы расширить эту практику.

Великобритания

В 2022 году 61 компания и более 3 300 работников участвовали в шестимесячном эксперименте Кембриджа, Оксфорда и Бостонского колледжа, в рамках которого работали 4 дня в неделю.

Исследователи назвали результаты "чрезвычайно успешными", поэтому многие компании планируют сделать такой график постоянным.

Австралия

В августе 2022 года 26 компаний тоже начали такую пилотную программу, и результаты показали повышение производительности и удовлетворенности работников. Поэтому страна серьезно рассматривает возможность расширить эту систему.

Португалия

Также такой график тестировали в Португалии. Пилотные программы показали положительные результаты, поэтому страна сейчас тоже изучает возможность законодательных изменений.

