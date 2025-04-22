В Европе существует единственный аэропорт в мире на 3 страны: как это возможно
- EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург расположен на территории Франции, но управляется также Швейцарией и Германией.
- Аэропорт позволяет выходить во Францию или Швейцарию, с таможенными постами каждой страны, и имеет пограничный пункт для доступа в обе страны.
В пределах Шенгенской зоны есть один аэропорт, который соединяет три европейские страны. И это единственное такое место на Земле.
Этот аэропорт расположен на пересечении границ Франции, Швейцарии и Германии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Metro.
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Как работает этот аэропорт
Международный EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург географически расположен на территории Франции, но им управляют Франция, Швейцария, а в руководящий совет входит еще и Германия.
Он расположен в эльзасской коммуне Сен-Луи, которая является частью Базельского тринационального евро-района – трансграничной платформы, которая состоит из ассоциации городов и муниципалитетов вышеупомянутых стран.
Аэропорт расположен на границе трех стран: показываем на карте
На самой территории аэропорта можно выйти сразу в двух странах: во Франции или Швейцарии. Каждая из них имеет свой таможенный пост.
В терминале есть и пограничный пункт, который позволяет пассажирам получить доступ к двум странам.
Терминал аэропорта EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург / Википедия
Такое расположение позволяет пассажирами передвигаться между двумя государствами и для этого необязательно проходить контроль на французской границе.
В аэропорту присутствует швейцарская и французская полиция, каждая из которых отвечает за проверку безопасности и таможню своей страны.
Интересно. Ранее мы рассказывали о том, как работают сканеры безопасности в аэропорту. Иногда они могут сработать на густые волосы, заколки для волос, пирсинг, проволока в бюстгальтере и пот.
Всего в 8 километрах от аэропорта расположен город Базель в Швейцарии, в 14 километрах – Мюлуз, а за 69 – город Фрайбург в Германии. К каждому из городов ездят регулярные автобусные рейсы.