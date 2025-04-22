Цей аеропорт розташований на перетині кордонів Франції, Швейцарії та Німеччини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Metro.

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Як працює цей аеропорт

Міжнародний EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург географічно розташований на території Франції, але ним керують Франція, Швейцарія, а у керівну раду входить ще й Німеччина.

Він розміщений в ельзаській комуні Сен-Луї, яка є частиною Базельського тринаціонального євро-району – транскордонної платформи, яка складається з асоціації міст і муніципалітетів вищезгаданих країн.

Аеропорт розташований на кордоні трьох країн: показуємо на карті

На самій території аеропорту можна вийти одразу у двох країнах: у Франції або Швейцарії. Кожна з них має свій митний пост.

У терміналі є і прикордонний пункт, який дозволяє пасажирам отримати доступ до двох країн.



Термінал аеропорту EuroPort Базель-Мюлуз-Фрайбург / Вікіпедія

Таке розташування дозволяє пасажирами пересуватися між двома державами й для цього необов'язково проходити контроль на французькому кордоні.

В аеропорту присутня швейцарська та французька поліція, кожна з яких відповідає за перевірку безпеки та митницю своєї країни.

Цікаво. Раніше ми розповідали про те, як працюють сканери безпеки в аеропорту. Іноді вони можуть спрацювати на густе волосся, шпильки для волосся, пірсинг, дріт у бюстгальтері та піт.

Всього за 8 кілометрів від аеропорту розташоване місто Базель у Швейцарії, за 14 кілометрів – Мюлуз, а за 69 – місто Фрайбург у Німеччині. До кожного з міст їздять регулярні автобусні рейси.