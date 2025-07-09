Шаги на быстрый осмотр: один из аэропортов ЕС предлагает пассажирам очень выгодную услугу
- Аэропорт Вильнюса ввел проект, позволяющий путешественникам оплачивать услугу Fast Track, накопив 100 000 шагов в программе Walk15.
- Проект является частью инициативы "Вильнюс – Европейская зеленая столица 2025" и направлен на популяризацию активного образа жизни.
Аэропорт Вильнюса в партнерстве с международным велнес-стартапом Walk15 ввел инновационный пилотный проект. Теперь путешественники могут получить доступ к экспресс-проверке Fast Track, оплачивая ее шагами.
Путешественникам, желающим воспользоваться новой услугой, нужно будет накопить 100 000 шагов в специальной программе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Walk15.
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Шаги на быстрый досмотр в аэропорту Вильнюса
Запуск нового проекта осуществлен в рамках инициативы "Вильнюс – Европейская зеленая столица 2025". Он направлен на популяризацию активного образа жизни среди населения.
Инициатива предлагает всем участникам программы Walk15 Plus возможность раз в неделю обменивать 100 000 шагов на услугу Fast Track, которая обычно стоит 7 евро.
Статус Зеленой столицы Европы – это вызов, который требует практических решений. И превращение шагов в бонусы – прекрасное доказательство того, что инновации могут приносить реальную пользу,
– говорит Юрга Почюте-Микутене из мэрии Вильнюса.
Walk15 и аэропорт Вильнюса оптимистично настроены, что их успешное сотрудничество станет примером для других городов и транспортных узлов, которые будут перенимать подобные инициативы.
Тем временем Ryanair увеличит размер бесплатного багажа.