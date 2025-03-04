Самый большой в мире айсберг, плывший 40 лет, сел на мель: показываем его масштабы на видео

Айсберг A23a сел на мелководье в Атлантическом океане, возле острова Южная Джорджия. Его путь длился почти 40 лет.

Самый большой в мире айсберг плавал в Южном и Атлантическом океанах с тех пор, как откололся от шельфового ледника Фильхнера – Ронне в 1986 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Скоро глыба начнет таять

Айсберг застрял у юго-западных берегов острова Южная Джорджия и вскоре начнет таять. Рыбаки беспокоятся, что им придется бороться с последствиями.

Сейчас площадь глыбы составляет примерно 3 234 квадратных километров.

Айсберг A23a: смотрите видео

Экологи предупреждают, что A23a может распасться на меньшие айсберги, что представляет опасность для судов и ограничит доступ к местным рыболовным угодьям. Также это может повлиять на пингвинов, которые живут в регионе.



A23a в соотношении с островом Южная Джорджия / BBC

Кроме этого, приливы возле острова будут поднимать глыбу вверх и вниз, поэтому она будет царапать поверхность континентального шельфа, где живут кораллы, морские слизни и губки.

По словам экологов, это навредит видам, однако является естественной частью жизненного цикла.

Они рассказали и о положительной стороне медали – лед содержит огромное количество питательных веществ, поэтому таяние айсберга может вызвать новый "взрыв жизни в океане".