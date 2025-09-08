Как на Мальдивах, только не за все деньги мира: это райское место в Польше должен посетить каждый
- Парк Гродек в польском городе Явожно превратился из доломитового карьера в живописный природный уголок, сравниваемый с Мальдивами.
- Вход в парк бесплатный, но купание запрещено из-за рисков безопасности, связанные с горнодобывающей историей района.
Мальдивы – главное направление для тех, кто ищет тропической роскоши. Однако потенциальным путешественникам следует учитывать определенные трудности, связанные с этой живописной местностью, в частности, длительность перелета, превышающую 10 часов, и часто заоблачные цены.
В то же время несколько потрясающих мест в Европе предлагают локации, которые могут конкурировать с красотой Мальдивских островов. В частности, такое место есть и в Польше – и добраться быстрее, и для кошелька легче, пишет 24 Канал со ссылкой на DailyMail.
Где в Польше есть место похожее на Мальдивы?
В польском городе Явожно парк Гродек превратился из доломитового карьера в потрясающий природный уголок отдыха. Парк, который сейчас славится своими живописными ландшафтами, сравнивают с идиллическими Мальдивами.
Его 60 гектаров могут похвастаться богатой зеленью, прекрасными видами и кристально чистой водой в четырех водохранилищах,
– говорится в материале.
Посетители "Мальдивских островов Польши" могут наслаждаться отдыхом на выходных, наполненным досугом и природной красотой. Туристы могут насладиться свежими напитками, расслабляясь у спокойных вод водохранилища Выдра.
Это живописное место расположено в польском городе Явожно / Фото Shutterstock
Главной достопримечательностью является живописный пешеходный мост, который изящно перекидывается через водохранилище. Это деревянное сооружение предлагает уникальную смотровую площадку над прозрачными водами, а определенные участки позволяют посетителям погрузить ноги в привлекательное бирюзовое озеро.
Примечательно, что доступ в парк остается свободным, хотя купание строго запрещено из соображений безопасности.
Парк Гродек похож на Мальдивы / Фото Shutterstock
Местные власти предупреждают, что горнодобывающая история этого района может представлять определенные риски, поскольку под водой могут быть инструменты и нестабильный грунт, который в некоторых местах также очень глубокий.
Один из посетителей поделился своими мыслями о привлекательности парка, отметив, что он служит идеальным местом для неторопливого уикенда. Также это прекрасное место для велосипедной прогулки, что позволяет исследовать весь парк.
Какие локации Европы также стоит посетить?
- Италия – это не только Венеция, Рим и Милан. Хотя северные регионы привлекают большинство иностранцев, настоящие сокровища страны в ее южных регионах, например, Базиликата.
- Греция – страна с богатой историей и культурой, которая каждый год привлекает миллионы туристов своими уникальными достопримечательностями и природными красотами. Какие греческие места и блюда непременно оставят след в вашей памяти непременно оставят след в сердце каждого.
- Сетениль-де-лас-Бодегас в Испании – это уникальный город, встроенный в скалу. Известен своими белыми домами под скалами и улицей "Солнечные пещеры" с барами и ресторанами.