Мальдіви – головний напрямок для тих, хто шукає тропічної розкоші. Однак потенційним мандрівникам слід враховувати певні труднощі, пов'язані з цією мальовничою місцевістю, зокрема, тривалість перельоту, що перевищує 10 годин, і часто захмарні ціни.

Водночас кілька приголомшливих місць в Європі пропонують локації, які можуть конкурувати з красою Мальдівських островів. Зокрема, таке місце є і в Польщі – і дістатися швидше, і для гаманця легше, пише 24 Канал з посиланням на DailyMail.

Читайте також Оксамитовий сезон: 3 найкращі напрямки для відпустки у вересні

Де в Польщі є місце схоже на Мальдіви?

У польському місті Явожно парк Гродек перетворився з доломітового кар'єру на приголомшливий природний куточок відпочинку. Парк, який зараз славиться своїми мальовничими ландшафтами, порівнюють з ідилічними Мальдівами.

Його 60 гектарів можуть похвалитися багатою зеленню, прекрасними краєвидами й кришталево чистою водою у чотирьох водосховищах,

– йдеться в матеріалі.

Відвідувачі "Мальдівських островів Польщі" можуть насолоджуватися відпочинком на вихідних, наповненим дозвіллям і природною красою. Туристи можуть насолодитися свіжими напоями, розслабляючись біля спокійних вод водосховища Видра.



Це мальовниче місце розташоване у польському місті Явожно / Фото Shutterstock

Головною визначною пам'яткою є мальовничий пішохідний міст, який витончено перекидається через водосховище. Ця дерев'яна споруда пропонує унікальний оглядовий майданчик над прозорими водами, а певні ділянки дозволяють відвідувачам занурити ноги в привабливе бірюзове озеро.

Примітно, що доступ до парку залишається вільним, хоча купання суворо заборонено з міркувань безпеки.



Парк Гродек схожий на Мальдіви / Фото Shutterstock

Місцева влада попереджає, що гірничодобувна історія цього району може становити певні ризики, оскільки під водою можуть бути інструменти та нестабільний ґрунт, який у деяких місцях також дуже глибокий.

Один з відвідувачів поділився своїми думками про привабливість парку, зазначивши, що він слугує ідеальним місцем для неквапливого вікенду. Також це чудове місце для велосипедної прогулянки, що дозволяє дослідити весь парк.

Які локації Європи також варто відвідати?