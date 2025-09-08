В то же время несколько потрясающих мест в Европе предлагают локации, которые могут конкурировать с красотой Мальдивских островов. В частности, такое место есть и в Польше – и добраться быстрее, и для кошелька легче, пишет 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

Читайте также Бархатный сезон: 3 лучшие направления для отпуска в сентябре

Где в Польше есть место похожее на Мальдивы?

В польском городе Явожно парк Гродек превратился из доломитового карьера в потрясающий природный уголок отдыха. Парк, который сейчас славится своими живописными ландшафтами, сравнивают с идиллическими Мальдивами.

Его 60 гектаров могут похвастаться богатой зеленью, прекрасными видами и кристально чистой водой в четырех водохранилищах,

– говорится в материале.

Посетители "Мальдивских островов Польши" могут наслаждаться отдыхом на выходных, наполненным досугом и природной красотой. Туристы могут насладиться свежими напитками, расслабляясь у спокойных вод водохранилища Выдра.



Это живописное место расположено в польском городе Явожно / Фото Shutterstock

Главной достопримечательностью является живописный пешеходный мост, который изящно перекидывается через водохранилище. Это деревянное сооружение предлагает уникальную смотровую площадку над прозрачными водами, а определенные участки позволяют посетителям погрузить ноги в привлекательное бирюзовое озеро.

Примечательно, что доступ в парк остается свободным, хотя купание строго запрещено из соображений безопасности.



Парк Гродек похож на Мальдивы / Фото Shutterstock

Местные власти предупреждают, что горнодобывающая история этого района может представлять определенные риски, поскольку под водой могут быть инструменты и нестабильный грунт, который в некоторых местах также очень глубокий.

Один из посетителей поделился своими мыслями о привлекательности парка, отметив, что он служит идеальным местом для неторопливого уикенда. Также это прекрасное место для велосипедной прогулки, что позволяет исследовать весь парк.

Какие локации Европы также стоит посетить?