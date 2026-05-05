50 тысяч за ошибку: в Польше изменят правила аренды недвижемости

С 20 мая 2026 года в Польше вступят в силу новые правила краткосрочной аренды жилья. Отныне регистрация объектов, которые сдаются на короткий срок, станет обязательной, а ее отсутствие может обернуться значительными финансовыми санкциями.

Как пишет издание In Poland, нарушителям грозит штраф до 50 тысяч злотых.

Что известно о нововведениях?

Нововведения направлены на упорядочение рынка краткосрочной аренды, который в последние годы активно развивается, но одновременно становится источником конфликтов между жителями многоквартирных домов и владельцами жилья, сдаваемого посуточно.

Согласно новым требованиям, все квартиры и другие объекты недвижимости, которые сдаются на срок до 30 суток, должны быть официально зарегистрированы. Каждому такому объекту будет присвоен специальный идентификационный номер. Без этого номера онлайн-платформы не будут иметь права размещать объявления об аренде.



Какова позиция властей?

Как говорится на сайте правительства Польши, эти изменения вызваны ростом количества жалоб от жителей домов. Люди все чаще сообщают о шуме, повреждении общего имущества и постоянной смене арендаторов, из-за чего жилые дома фактически превращаются в гостиницы.

В то же время эксперты обращают внимание, что часть новых ограничений может вызвать юридические споры. В частности, вопрос вызывает баланс между правом собственности и регулированием использования жилья. По действующему законодательству, жилищные союзы могут устанавливать правила пользования общими помещениями, однако не должны прямо вмешиваться в способ использования частных квартир.

Ожидается, что новые правила помогут уменьшить напряжение в жилых домах и сделают рынок аренды более прозрачным, однако их практическое применение может сопровождаться дискуссиями и судебными разбирательствами.

Какие необычные штрафы можно получить в Польше?

В Польше штрафуют не только за очевидные нарушения вроде превышения скорости или неправильной парковки. Часть правил касается обычных ситуаций:

например, курение на остановке,

переход дороги с телефоном в руках,

повреждение зеленых зон в общественных местах.

Одно из менее очевидных нарушений – именно курение на остановках общественного транспорта. Согласно закону, запрещено курить табачные изделия, электронные сигареты и другие подобные продукты на остановках общественного транспорта. Важно, что этот запрет действует независимо от наличия других людей рядом. За несоблюдение правила предусмотрен штраф в размере до 500 злотых.