Как арендовать жилье в Испании: полный гайд от украинки
- Цены на аренду жилья в Испании зависят от города, в Барселоне и Мадриде однокомнатная квартира может стоить 900-1200 евро, тогда как в меньших городах 500-700 евро.
- Для аренды нужно иметь документы, например NIE, рабочий контракт, выписку о доходах, а также учитывать дополнительные расходы на коммунальные услуги и интернет.
Украинка, переехавшая в Испанию, раскрыла, что надо знать о жилье в Испании перед тем, как арендовать его.
Аренда жилья в Испании – это важный нюанс для всех людей, переезжающих в страну, но в ней есть несколько неожиданных нюансов, сообщает lusia_irl.
Что надо знать о жилье в Испании?
Цены на аренду
Украинка поделилась, что цены в Испании очень сильно зависят от города. Например, в популярных Барселоне и Мадриде за однокомнатную квартиру придется отдать 900 – 1200 евро в месяц. А вот если поехать в меньшие и не такие популярные города, тогда можно найти жилье такого же качества за 500 – 700 евро.
Но денег для аренды нужно иметь значительно больше: девушка предупреждает, что владельцы требуют внести депозит за несколько месяцев аренды сразу. Кроме того, нужно заплатить сумму одной стоимости аренды агентству по поиску жилья как комиссию.
Также понадобятся документы:
- NIE;
- рабочий контракт;
- выписка о доходах.
Без этих бумаг владельцы могут вам отказать, или попросить оплату за 6 – 12 месяцев вперед, – рассказала блогерша.
Украинка раскрыла, как арендовать жилье в Испании: смотрите видео
Но даже это может не всегда сработать без нужных документов.
Коммунальные расходы
Цены на воду, свет и газ также варьируются – это может обойтись от 80 до 150 евро. Еще один расход – интернет, и он будет стоить 25 – 60 евро в месяц. Также в статью коммунальных расходов нужно вписать еще и обслуживание дома: в зависимости от типа жилья сумма может колебаться от 30 до 150 евро.
Поиск жилья
Украинка лучшими сайтами для поиска жилья считает Idealista и Fotocasa. Также она советует обратить внимание на фейсбук-группы – там больше всего шансов найти жилье самостоятельно, без риелтора.
