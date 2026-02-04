Як орендувати житло в Іспанії: повний гайд від українки

Українка, що переїхала до Іспанії, розкрила, що треба знати про житло в Іспанії перед тим, як орендувати його.

Оренда житла в Іспанії – це важливий нюанс для усіх людей, що переїздять до країни, але в ній є кілька несподіваних нюансів, повідомляє lusia_irl.

Що треба знати про житло в Іспанії?

Ціни на оренду

Українка поділилася, що ціни в Іспанії дуже сильно залежать від міста. Наприклад, у популярних Барселоні та Мадриді за однокімнатну квартиру доведеться віддати 900 – 1200 євро на місяць. А ось якщо поїхати у менші та не такі популярні міста, тоді можна знайти житло такої ж якості за 500 – 700 євро.

Але грошей для оренди потрібно мати значно більше: дівчина попереджає, що власники вимагають внести депозит за кілька місяців оренди одразу. Окрім того, потрібно заплатити суму однієї вартості оренди агентству з пошуку житла як комісію.

Також знадобляться документи:

NIE;

робочий контракт;

виписка про доходи.

Без цих паперів власники можуть вам відмовити, чи попросити оплату за 6 – 12 місяців наперед, – розповіла блогерка.

Але навіть це може не завжди спрацювати без потрібних документів.

Комунальні витрати

Ціни на воду, світло та газ також варіюються – це може обійтися від 80 до 150 євро. Ще одна витрата – інтернет, і він коштуватиме 25 – 60 євро на місяць. Також у статтю комунальних витрат потрібно вписати ще й обслуговування будинку: залежно від типу житла сума може коливатися від 30 до 150 євро.

Пошук житла

Українка найкращими сайтами для пошуку житла вважає Idealista та Fotocasa. Також вона радить звернути увагу на фейсбук-групи – там найбільше шансів знайти житло самостійно, без рієлтора.

