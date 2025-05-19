Сколько стоит жилье в Польше: где дешевле всего арендовать квартиру
- Аренда жилья в Польше дешевле в таких городах, как Кельце, Быдгощ, Белосток и Лодзь, а самая дорогая в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Сопоте и Гдыне.
- При аренде жилья через риелтора может понадобиться оплатить залоговый депозит, который обычно равен оплате за 1-2 месяца аренды.
Аренда жилья в Польше – больной вопрос для многих украинцев. Цены на жилье там ниже, чем в других странах ЕС, но и конкуренция зашкаливает.
Шансы снять хорошее жилье по хорошей цене значительно зависят от населенного пункта. Об этом пишет 24 Канал.
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Сколько стоит жилье в Польше
Самое дешевое жилье всегда в селах, однако очень важно иметь собственный автомобиль. Ведь в отдаленных районах общественный транспорт курсирует редко.
Также сравнительно дешевле аренда в таких городах, как: Кельце, Быдгощ, Белосток и Лодзь.
Вот в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Сопоте и Гдыне стоимость аренды жилья самая высокая.
Средние цены на аренду жилья в Польше:
|Город
|1-комнатная квартира
|2-комнатная квартира
|3-комнатная квартира
|Варшава
|2 300 – 3 600 злотых
|3 500 – 4 500 злотых
|4 700 – 6 000 злотых
|Гданьск
|2 000 – 2 800 злотых
|3 000 – 3 800 злотых
|3 500 – 4 600 злотых
|Краков
|1 800 – 2 600 злотых
|2 800 – 3 500 злотых
|4 000 – 5 000 злотых
|Вроцлав
|1 800 – 2 500 злотых
|2 700 – 3 500 злотых
|3 300 – 4 000 злотых
|Лодзь
|1 200 – 1 900 злотых
|2 000 – 2 800 злотых
|2 600 – 3 500 злотых
Кроме этого, в большинстве случаев, если снимать жилье через риелтора, при заселении нужно будет заплатить залоговый депозит. Обычно он равен оплате за 1 – 2 месяца аренды.
Эти средства вернут при выселении, если с помещением все в порядке.
Ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы хватало на аренду жилья и комфортное проживание.