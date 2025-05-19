Сколько стоит жилье в Польше: где дешевле всего арендовать квартиру

Аренда жилья в Польше – больной вопрос для многих украинцев. Цены на жилье там ниже, чем в других странах ЕС, но и конкуренция зашкаливает.

Шансы снять хорошее жилье по хорошей цене значительно зависят от населенного пункта. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Водительское удостоверение в Польше для украинцев: как получить и сколько это стоит

Сколько стоит жилье в Польше

Самое дешевое жилье всегда в селах, однако очень важно иметь собственный автомобиль. Ведь в отдаленных районах общественный транспорт курсирует редко.

Также сравнительно дешевле аренда в таких городах, как: Кельце, Быдгощ, Белосток и Лодзь.

Вот в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Сопоте и Гдыне стоимость аренды жилья самая высокая.

Средние цены на аренду жилья в Польше:

Город 1-комнатная квартира 2-комнатная квартира 3-комнатная квартира Варшава 2 300 – 3 600 злотых 3 500 – 4 500 злотых 4 700 – 6 000 злотых Гданьск 2 000 – 2 800 злотых 3 000 – 3 800 злотых 3 500 – 4 600 злотых Краков 1 800 – 2 600 злотых 2 800 – 3 500 злотых 4 000 – 5 000 злотых Вроцлав 1 800 – 2 500 злотых 2 700 – 3 500 злотых 3 300 – 4 000 злотых Лодзь 1 200 – 1 900 злотых 2 000 – 2 800 злотых 2 600 – 3 500 злотых

Кроме этого, в большинстве случаев, если снимать жилье через риелтора, при заселении нужно будет заплатить залоговый депозит. Обычно он равен оплате за 1 – 2 месяца аренды.

Эти средства вернут при выселении, если с помещением все в порядке.

Ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы хватало на аренду жилья и комфортное проживание.