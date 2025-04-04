Советы для поиска жилья в Германии: как найти идеальный вариант

В Германии высокий спрос на аренду жилой недвижимости, поэтому поиск жилья является непростой задачей. Интересно, что самые дорогие квартиры не в Берлине, а в Мюнхене и Франкфурте.

Для того, чтобы найти жилье в Германии, стоит выделить достаточно времени и подготовиться к расходам, которые будут немалыми. Об этом рассказывает Заграница вместе с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

Смотрите также 6 необычных локаций в Германии, которые покорят инстаграм

Где искать жилье для аренды в Германии

Существует несколько основных способов найти жилье. В частности можно обратиться к агентам по недвижимости, однако стоимость их услуг обычно стоит 2 – 3 месячных арендных платы.

Значительно дешевле способ – спросить о жилье у знакомых, ведь многие квартиры сдают без публикации объявлений. Если не повезло, можно попробовать искать самостоятельно на специальных сайтах.

Самые популярные платформы для поиска квартир в Германии:

Immobilienscout24 – крупнейший сайт недвижимости;

WG-Gesucht – специализируется на комнатах и совместном жилье;

Immowelt – еще один большой сайт с квартирами;

eBay Kleinanzeigen – там арендодатели выставляют частные объявления.

Кроме этого, неплохой вариант – попробовать искать частные объявления в фейсбук-группах конкретного города. Однако нужно быть крайне осторожными, чтобы не попасть на мошенников.

Стоит запомнить. В Германии арендодатели никогда не требуют аванс без просмотра жилья.



При съеме жилья у частных лиц стоит все тщательно проверять / Pexels

Цены на аренду квартир в Германии

Цена на аренду зависит от города, района и типа жилья. Например, цены за 1-комнатную квартиру без коммунальных платежей в крупных городах могут колебаться от 900 и до 2 000 евро.

Средние цены за меблированную однокомнатную квартиру в крупных городах:

Берлин: 900 – 1 400 евро Мюнхен: 1 200 – 2 000 евро Гамбург: 950 – 1 500 евро Франкфурт: 1 100 – 1 700 евро Кельн: 900 – 1 400 евро Лейпциг: 600 – 900 евро

Цены в пригородах значительно ниже, чем в центре. Также существенно дешевле аренда жилья без мебели. Например, в Берлине квартиру без мебели можно найти и за 500 – 700 евро в месяц.

Также стоимость зависит от того, включены ли в аренду коммунальные услуги. При поиске жилья есть 2 вида аренды: kaltmiete – аренда без коммунальных платежей, а также warmmiete – это когда коммуналка уже включена в стоимость. На это следует всегда учитывать, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Необходимые документы

Чтобы повысить шансы на получение квартиры, следует подготовить такие документы:

кредитный рейтинг (Schufa-Auskunft). Его можно получить на сайте meineschufa.de;

справку об отсутствии долгов за аренду от предыдущего арендодателя (Mietschuldenfreiheitsbescheinigung);

справку о доходах (Gehaltsnachweise). Если нет стабильного дохода, может понадобиться поручитель (Bürge);

копию паспорта или вида на жительство;

мотивационное письмо – поскольку спрос высокий, в некоторых случаях он помогает выделиться среди других претендентов.

Стоит готовиться к тому, что часто квартиры показывают целым группам желающих, поэтому решение нужно принимать очень быстро.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Німеччини. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.