Советы для поиска жилья в Германии: как найти идеальный вариант
В Германии высокий спрос на аренду жилой недвижимости, поэтому поиск жилья является непростой задачей. Интересно, что самые дорогие квартиры не в Берлине, а в Мюнхене и Франкфурте.
Для того, чтобы найти жилье в Германии, стоит выделить достаточно времени и подготовиться к расходам, которые будут немалыми. Об этом рассказывает Заграница вместе с международным сервисом по переводу средств TransferGo.
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Где искать жилье для аренды в Германии
Существует несколько основных способов найти жилье. В частности можно обратиться к агентам по недвижимости, однако стоимость их услуг обычно стоит 2 – 3 месячных арендных платы.
Значительно дешевле способ – спросить о жилье у знакомых, ведь многие квартиры сдают без публикации объявлений. Если не повезло, можно попробовать искать самостоятельно на специальных сайтах.
Самые популярные платформы для поиска квартир в Германии:
- Immobilienscout24 – крупнейший сайт недвижимости;
- WG-Gesucht – специализируется на комнатах и совместном жилье;
- Immowelt – еще один большой сайт с квартирами;
- eBay Kleinanzeigen – там арендодатели выставляют частные объявления.
Кроме этого, неплохой вариант – попробовать искать частные объявления в фейсбук-группах конкретного города. Однако нужно быть крайне осторожными, чтобы не попасть на мошенников.
Стоит запомнить. В Германии арендодатели никогда не требуют аванс без просмотра жилья.
При съеме жилья у частных лиц стоит все тщательно проверять / Pexels
Цены на аренду квартир в Германии
Цена на аренду зависит от города, района и типа жилья. Например, цены за 1-комнатную квартиру без коммунальных платежей в крупных городах могут колебаться от 900 и до 2 000 евро.
Средние цены за меблированную однокомнатную квартиру в крупных городах:
|Берлин:
|900 – 1 400 евро
|Мюнхен:
|1 200 – 2 000 евро
|Гамбург:
|950 – 1 500 евро
|Франкфурт:
|1 100 – 1 700 евро
|Кельн:
|900 – 1 400 евро
|Лейпциг:
|600 – 900 евро
Цены в пригородах значительно ниже, чем в центре. Также существенно дешевле аренда жилья без мебели. Например, в Берлине квартиру без мебели можно найти и за 500 – 700 евро в месяц.
Также стоимость зависит от того, включены ли в аренду коммунальные услуги. При поиске жилья есть 2 вида аренды: kaltmiete – аренда без коммунальных платежей, а также warmmiete – это когда коммуналка уже включена в стоимость. На это следует всегда учитывать, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Необходимые документы
Чтобы повысить шансы на получение квартиры, следует подготовить такие документы:
- кредитный рейтинг (Schufa-Auskunft). Его можно получить на сайте meineschufa.de;
- справку об отсутствии долгов за аренду от предыдущего арендодателя (Mietschuldenfreiheitsbescheinigung);
- справку о доходах (Gehaltsnachweise). Если нет стабильного дохода, может понадобиться поручитель (Bürge);
- копию паспорта или вида на жительство;
- мотивационное письмо – поскольку спрос высокий, в некоторых случаях он помогает выделиться среди других претендентов.
Стоит готовиться к тому, что часто квартиры показывают целым группам желающих, поэтому решение нужно принимать очень быстро.
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