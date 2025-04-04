Для того, щоб знайти житло у Німеччині, варто виділити достатньо часу і підготуватися до витрат, які будуть чималими. Про це розповідає Закордон разом із міжнародним сервісом з переказу коштів TransferGo.

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Де шукати житло для оренди в Німеччині

Існує кілька основних способів знайти житло. Зокрема можна звернутися до агентів з нерухомості, проте вартість їхніх послуг зазвичай коштує 2 – 3 місячних орендних плати.

Значно дешевший спосіб – запитати про житло у знайомих, адже багато квартир здають без публікації оголошень. Якщо не пощастило, можна спробувати шукати самостійно на спеціальних сайтах.

Найпопулярніші платформи для пошуку квартир у Німеччині:

Immobilienscout24 – найбільший сайт нерухомості;

WG-Gesucht – спеціалізується на кімнатах та спільному житлі;

Immowelt – ще один великий сайт із квартирами;

eBay Kleinanzeigen – там орендодавці виставляють приватні оголошення.

Крім цього, непоганий варіант – спробувати шукати приватні оголошення у фейсбук-групах конкретного міста. Проте потрібно бути вкрай обережними, щоб не натрапити на шахраїв.

Варто запам'ятати. У Німеччині орендодавці ніколи не вимагають аванс без перегляду житла.



При винайманні житла у приватних осіб варто все ретельно перевіряти / Pexels

Ціни на оренду квартир в Німеччині

Ціна на оренду залежить від міста, району та типу житла. Наприклад, ціни за 1-кімнатну квартиру без комунальних платежів у великих містах можуть коливатися від 900 і аж до 2 000 євро.

Середні ціни за умебльовану однокімнатну квартиру у великих містах:

Берлін: 900 – 1 400 євро Мюнхен: 1 200 – 2 000 євро Гамбург: 950 – 1 500 євро Франкфурт: 1 100 – 1 700 євро Кельн: 900 – 1 400 євро Лейпциг: 600 – 900 євро

Ціни в передмістях значно нижчі, ніж в центрі. Також суттєво дешевша оренда житла без меблів. Наприклад, у Берліні квартиру без меблів можна знайти й за 500 – 700 євро на місяць.

Також вартість залежить від того, чи включені в оренду комунальні послуги. При пошуку житла є 2 види оренди: kaltmiete – оренда без комунальних платежів, а також warmmiete – це коли комуналка вже включена у вартість. На це слід завжди зважати, щоб потім не було неприємних сюрпризів.

Необхідні документи

Щоб підвищити шанси на отримання квартири, слід підготувати такі документи:

кредитний рейтинг (Schufa-Auskunft). Його можна отримати на сайті meineschufa.de;

довідку про відсутність боргів за оренду від попереднього орендодавця (Mietschuldenfreiheitsbescheinigung);

довідку про доходи (Gehaltsnachweise). Якщо немає стабільного доходу, може знадобитися поручитель (Bürge);

копію паспорта або посвідки на проживання;

мотиваційний лист – оскільки попит високий, у деяких випадках він допомагає виділитися серед інших претендентів.

Варто готуватися до того, що часто квартири показують цілим групам охочих, тож рішення потрібно ухвалювати дуже швидко.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Німеччини. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.