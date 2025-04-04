Для того, щоб знайти житло у Німеччині, варто виділити достатньо часу і підготуватися до витрат, які будуть чималими. Про це розповідає Закордон разом із міжнародним сервісом з переказу коштів TransferGo.
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Де шукати житло для оренди в Німеччині
Існує кілька основних способів знайти житло. Зокрема можна звернутися до агентів з нерухомості, проте вартість їхніх послуг зазвичай коштує 2 – 3 місячних орендних плати.
Значно дешевший спосіб – запитати про житло у знайомих, адже багато квартир здають без публікації оголошень. Якщо не пощастило, можна спробувати шукати самостійно на спеціальних сайтах.
Найпопулярніші платформи для пошуку квартир у Німеччині:
- Immobilienscout24 – найбільший сайт нерухомості;
- WG-Gesucht – спеціалізується на кімнатах та спільному житлі;
- Immowelt – ще один великий сайт із квартирами;
- eBay Kleinanzeigen – там орендодавці виставляють приватні оголошення.
Крім цього, непоганий варіант – спробувати шукати приватні оголошення у фейсбук-групах конкретного міста. Проте потрібно бути вкрай обережними, щоб не натрапити на шахраїв.
Варто запам'ятати. У Німеччині орендодавці ніколи не вимагають аванс без перегляду житла.
При винайманні житла у приватних осіб варто все ретельно перевіряти / Pexels
Ціни на оренду квартир в Німеччині
Ціна на оренду залежить від міста, району та типу житла. Наприклад, ціни за 1-кімнатну квартиру без комунальних платежів у великих містах можуть коливатися від 900 і аж до 2 000 євро.
Середні ціни за умебльовану однокімнатну квартиру у великих містах:
|Берлін:
|900 – 1 400 євро
|Мюнхен:
|1 200 – 2 000 євро
|Гамбург:
|950 – 1 500 євро
|Франкфурт:
|1 100 – 1 700 євро
|Кельн:
|900 – 1 400 євро
|Лейпциг:
|600 – 900 євро
Ціни в передмістях значно нижчі, ніж в центрі. Також суттєво дешевша оренда житла без меблів. Наприклад, у Берліні квартиру без меблів можна знайти й за 500 – 700 євро на місяць.
Також вартість залежить від того, чи включені в оренду комунальні послуги. При пошуку житла є 2 види оренди: kaltmiete – оренда без комунальних платежів, а також warmmiete – це коли комуналка вже включена у вартість. На це слід завжди зважати, щоб потім не було неприємних сюрпризів.
Необхідні документи
Щоб підвищити шанси на отримання квартири, слід підготувати такі документи:
- кредитний рейтинг (Schufa-Auskunft). Його можна отримати на сайті meineschufa.de;
- довідку про відсутність боргів за оренду від попереднього орендодавця (Mietschuldenfreiheitsbescheinigung);
- довідку про доходи (Gehaltsnachweise). Якщо немає стабільного доходу, може знадобитися поручитель (Bürge);
- копію паспорта або посвідки на проживання;
- мотиваційний лист – оскільки попит високий, у деяких випадках він допомагає виділитися серед інших претендентів.
Варто готуватися до того, що часто квартири показують цілим групам охочих, тож рішення потрібно ухвалювати дуже швидко.
Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Німеччини. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.