"Кидают" свои: украинка раскрыла, как дешево арендовать квартиру в Испании
- Украинка Полина советует искать квартиры в Испании на сайтах Idealista и Fotocasa, писать владельцам на испанском языке и избегать риелторов из-за высоких комиссий.
- Во избежание неудачных договоров аренды следует остерегаться контрактов на 11 месяцев, платеж за бронь и тщательно проверять район расположения квартиры.
Украинка, живущая в Испании, только за последний год переезжает уже второй раз, и поэтому уже узнала о нескольких лайфхаках, которые помогут существенно сэкономить деньги.
Многие украинцы не только летают в Испанию на отдых, но и думают о переезде в страну. И поиск жилья там – это одна из самых сложных частей всего процесса, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Как дешево арендовать жилье в Испании?
Украинке Полине пришлось несколько раз переезжать в Испанию, и она уже знает и о лайфхаках, и о популярных мошеннических схемах в стране и способах в них не попасть. Первый ее совет – искать квартиры на двух самых популярных испанских сайтах – а это Idealista и Fotocasa.
Украинка рассказала о лайфхаках для аренды жилья в Испании: смотрите видео
Кроме того, она советует всегда писать владельцам квартир на испанском языке. Найти квартиру в Испании вполне возможно без риелтора – украинка искала сама именно застройщиков, и ей удалось.
А первый раз сняла через риелторку, заплатила ей огромную комиссию (69 414 гривен), чтобы на долгий срок жить именно здесь, а она мне подложила свинью, и сейчас нас выселяют,
– пожаловалась девушка.
Поэтому блогерша советует обратить внимание на несколько факторов, которые могут свидетельствовать о неудачный договор аренды:
- предлагают аренду на 11 месяцев с возможностью продления. Девушка рассказала, что в таком случае могут легко выселить, ведь легко продлить можно только контракты, стартующие от 12 месяцев;
- говорят заплатить за бронь квартиры. В таком случае вроде бы ее не сдадут никому другому, пока вы смотрите другие варианты. Впрочем, это популярное мошенничество, и потом доказать, что вы что-то платили, почти невозможно;
- сами узнайте о районе, в котором квартира. Риэлторы в Испании идут на различные хитрости, чтобы показать квартиры в лучшем свете. Например, если в районе происходит строительство, вас поведут туда в тихие дни, когда его не слышно. А если окна выходят на детский сад, квартиру покажут в выходной день.
Последнее, что с удивлением поняла украинка, что "бросают" после приезда в Испанию не сами испанцы, а именно другие украинцы.
