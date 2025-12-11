"Кидають" свої: українка розкрила, як дешево орендувати квартиру в Іспанії
Українка, що живе в Іспанії, лише за останній рік переїжджає вже вдруге, і тому вже дізналася про кілька лайфхаків, що допоможуть суттєво заощадити гроші.
Чимало українців не лише літають до Іспанії на відпочинок, але й думають про переїзд до країни. І пошук житла там – це одна з найскладніших частин усього процесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Як дешево орендувати житло в Іспанії?
Українці Поліні довелося кілька разів переїздити в Іспанії, і вона вже знає і про лайфхаки, і про популярні шахрайські схеми в країні та способи у них не втрапити. Перша її порада – шукати квартири на двох найпопулярніших іспанських сайтах – а це Idealista та Fotocasa.
Українка розповіла про лайфхаки для оренди житла в Іспанії: дивіться відео
Окрім того, вона радить завжди писати власникам квартир іспанською мовою. Знайти квартиру в Іспанії цілком можливо без рієлтора – українка шукала сама саме забудовників, і їй вдалося.
А перший раз зняла через рієлторку, заплатила їй величезну комісію (69 414 гривень), щоб на довгий термін жити саме тут, а вона мені підклала свиню, і зараз нас виселяють,
– поскаржилася дівчина.
Тож блогерка радить звернути увагу на кілька факторів, що можуть свідчити про невдалий договір оренди:
- пропонують оренду на 11 місяців з можливістю подовження. Дівчина розповіла, що у такому випадку можуть легко виселити, адже легко продовжити можна лише контракти, що стартують від 12 місяців;
- кажуть заплатити за бронь квартири. У такому випадку начебто її не здадуть нікому іншому, поки ви дивитеся інші варіанти. Втім, це популярне шахрайство, і потім довести, що ви щось платили, майже неможливо;
- самі дізнайтеся про район, в якому квартира. Рієлтори в Іспанії йдуть на різні хитрощі, аби показати квартири у найкращому світлі. Наприклад, якщо у районі відбувається будівництво, вас поведуть туди у тихі дні, коли його не чути. А якщо вікна виходять на дитячий садочок, квартиру покажуть у вихідний день.
Останнє, що з подивом зрозуміла українка, що "кидають" після приїзду до Іспанії не самі іспанці, а саме інші українці.
