"Кидають" свої: українка розкрила, як дешево орендувати квартиру в Іспанії

Українка, що живе в Іспанії, лише за останній рік переїжджає вже вдруге, і тому вже дізналася про кілька лайфхаків, що допоможуть суттєво заощадити гроші.

Чимало українців не лише літають до Іспанії на відпочинок, але й думають про переїзд до країни. І пошук житла там – це одна з найскладніших частин усього процесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Як дешево орендувати житло в Іспанії?

Українці Поліні довелося кілька разів переїздити в Іспанії, і вона вже знає і про лайфхаки, і про популярні шахрайські схеми в країні та способи у них не втрапити. Перша її порада – шукати квартири на двох найпопулярніших іспанських сайтах – а це Idealista та Fotocasa.

Українка розповіла про лайфхаки для оренди житла в Іспанії: дивіться відео

Окрім того, вона радить завжди писати власникам квартир іспанською мовою. Знайти квартиру в Іспанії цілком можливо без рієлтора – українка шукала сама саме забудовників, і їй вдалося.

А перший раз зняла через рієлторку, заплатила їй величезну комісію (69 414 гривень), щоб на довгий термін жити саме тут, а вона мені підклала свиню, і зараз нас виселяють,

– поскаржилася дівчина.

Тож блогерка радить звернути увагу на кілька факторів, що можуть свідчити про невдалий договір оренди:

пропонують оренду на 11 місяців з можливістю подовження . Дівчина розповіла, що у такому випадку можуть легко виселити, адже легко продовжити можна лише контракти, що стартують від 12 місяців;

. Дівчина розповіла, що у такому випадку можуть легко виселити, адже легко продовжити можна лише контракти, що стартують від 12 місяців; кажуть заплатити за бронь квартири . У такому випадку начебто її не здадуть нікому іншому, поки ви дивитеся інші варіанти. Втім, це популярне шахрайство, і потім довести, що ви щось платили, майже неможливо;

. У такому випадку начебто її не здадуть нікому іншому, поки ви дивитеся інші варіанти. Втім, це популярне шахрайство, і потім довести, що ви щось платили, майже неможливо; самі дізнайтеся про район, в якому квартира. Рієлтори в Іспанії йдуть на різні хитрощі, аби показати квартири у найкращому світлі. Наприклад, якщо у районі відбувається будівництво, вас поведуть туди у тихі дні, коли його не чути. А якщо вікна виходять на дитячий садочок, квартиру покажуть у вихідний день.

Останнє, що з подивом зрозуміла українка, що "кидають" після приїзду до Іспанії не самі іспанці, а саме інші українці.

