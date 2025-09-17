Греция объявила, что удалось поднять с морского дна артефакты с известного корабля Britannic. Он затонул более века назад в Эгейском море.

На дне морей хватает затонувших кораблей, и исследователи часто пытаются достать из них артефакты, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Поэтому делимся подборкой из трех кораблей, которые удалось отыскать спустя годы после катастрофы.

Интересно Постепенный уход из статуса временной защиты: в ЕС готовят рекомендации по украинцам

С каких кораблей удалось достать артефакты?

HMHS Britannic

Операцию по поиску артефактов на затонувшем более века назад корабле провели еще в мае, и Министерство культуры Греции сообщило о ней только сейчас, в сентябре. Поиски проводила команда из 11 профессиональных глубоководных дайверов, организованная британским историком Саймоном Миллсом.

Среди предметов, найденных и поднятых с помощью воздушных подушек, были корабельный колокол, левый бортовой навигационный фонарь, керамическая плитка из турецких бань, оборудование из кают и бинокль.

Артефакты поместили в контейнеры и очистили от морских организмов, а потом перевезли в лаборатории в Афинах, где продолжатся работы по консервации.

"Британник" был третьим пароходом класса Olympic компании White Star Line. Во время первой мировой войны судно использовали как госпитальное, но 16 ноября 1916 года оно наткнулось на немецкую мину у острова Кеа и затонуло менее чем за час. Из более тысячи человек, находившихся на борту, 30 погибли, когда спасательные шлюпки попали в винты судна.

Древний корабль возле Израиля

Еще одно сенсационное открытие сделали ученые из Израильской комиссии по древностям. Судно, которому может быть около 3300 лет, обнаружили во время работ по поиску нефти и газа в 90 километрах от северного побережья страны, пишет BBC. Судно было грузовым, и на нем удалось найти сотни неповрежденных амфор.

Корабль мог затонуть во время шторма, или же из-за нападения пиратов – и он является первым и древнейшим из тех, что нашли в регионе.

Древние корабли в Китае

Китайские археологи также обнаружили в Южнокитайском море два древних корабля, которым может быть от 400 до 650 лет. На них обнаружили более 900 хорошо сохранившихся артефактов.

Корабли находились на глубине более 1500 лет, и, как удалось выяснить позже, принадлежали к династии Мин, пишет CGTN. Среди артефактов удалось обнаружить серебряные монеты, амфоры, раковины-тюрбаны и оленьи рога.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?