По состоянию на сентябрь в Японии, которая уже 55-й год подряд устанавливает новый рекорд, 99 763 жителя имеют возраст более 100 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Из этих людей 88% составляют женщины.

Сколько долгожителей есть в Японии?

Новые данные о количестве долгожителей обнародовали накануне Дня пожилых людей в Японии, 15 сентября. В этот день новоиспеченные долгожители получают поздравительное письмо и серебряный кубок от премьер-министра.

В 1960 году население Японии имело самую низкую долю людей старше 100 лет из всех стран G7, однако за последние десятилетия ситуация сильно изменилась.

Более высокую продолжительность жизни объясняют прежде всего меньшим количеством смертей от сердечных заболеваний и распространенных форм рака. В Японии также низкий уровень ожирения – это в свою очередь связывают с рационом, содержащий мало красного мяса, зато много рыбы и овощей.

Особенно низкий уровень ожирения среди женщин – и это в определенной степени может объяснить, почему японские женщины имеют большую продолжительность жизни, чем мужчины. Впрочем, дело не только в рационе. В старшем возрасте японцы обычно остаются активными – ходят пешком, пользуются общественным транспортом.

Впрочем, несколько исследований ставят под сомнение достоверность количества долгожителей: там предполагают, что отсутствие свидетельств о рождении, ненадежные публичные записи и ошибки в данных могут объяснять завышенные цифры.

Например, правительственный аудит семейных реестров в 2010 году обнаружил, что более 230 000 человек, считавшихся долгожителями, на самом деле были пропавшими без вести или умерли много лет назад. Неправильный подсчет связан с неравномерным ведением учета. Кроме того, некоторые семьи, возможно, пытались скрыть смерть пожилых родственников, чтобы и в дальнейшем получать пенсии.

В каких странах также много долгожителей?

Кроме Японии, есть еще одна страна, которая славится количеством долгожителей – это Испания. В среднем по состоянию на 2017 год продолжительность жизни в стране составляла 82,8 года. Секретом такого долголетия считают средиземноморскую диету, богатую на овощи, оливковое масло и вино, а также сиесту, что позволяет без спешки пообедать и отдохнуть.

Следующая страна, где люди живут очень долго – это Сингапур. Продолжительность жизни в среднем составляет 83,1 года. Страна также имеет самые низкие показатели материнской и детской смертности в мире.

Нельзя не упомянуть также и о Швейцарии, которая является лучшей страной по продолжительности жизни для мужчин – здесь она составляет аж 81 год, и это больше, чем где-либо в мире. А замыкает пятерку Южная Корея, где, согласно данным исследований, средняя продолжительность жизни имеет шансы достичь даже рекордных 90 лет.

