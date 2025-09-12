Новый самый длинный перелет в мире организует China Eastern Airlines. Самолет отправится из китайского города Шанхай в столицу Аргентины Буэнос-Айреса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как будет происходить самый длинный в мире рейс?

Люди, что часто летают, уже, вероятно, знают, что некоторые дальнемагистральные рейсы могут длиться до 16 часов – в частности, именно столько времени нужно потратить, чтобы долететь из Сингапура в Нью-Йорк. Впрочем, новый рейс Китай–Аргентина является новым рекордсменом.

Пассажиры прибудут к месту назначения за 25 часов и 55 минут, преодолев 12 229 миль. Впрочем, во время полета придется на два с половиной часа совершить посадку в Новой Зеландии. Но даже несмотря на такой длительный перерыв это все еще считается прямым рейсом, ведь пассажирам не нужно пересаживаться с одного самолета на другой во время путешествия, и в течение всего полета они сохраняют за собой свои места.

А вот путешествие обратно продлится даже дольше – 29 часов, с остановкой в Окленде. Ориентировочная стоимость перелета из Шанхая в столицу Аргентины составит 1400 фунтов стерлингов, то есть примерно 78 тысяч гривен.

Полет будет происходить самолетом Boeing 777-300ER. Билеты уже можно приобрести, и первый рейс запланирован на 4 декабря. Рейсы будут происходить с тех пор дважды в неделю: в понедельник и четверг из Китая, а во вторник и пятницу – из Аргентины.

