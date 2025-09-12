Новий найдовший переліт у світі організовує China Eastern Airlines. Літак відправиться з китайського міста Шанхай до столиці Аргентини Буенос-Айреса, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як відбуватиметься найдовший у світі рейс?

Люди, що часто літають, вже, ймовірно, знають, що деякі далекомагістральні рейси можуть тривати до 16 годин – зокрема, саме стільки часу потрібно витратити, аби долетіти з Сингапура до Нью-Йорка. Втім, новий рейс Китай–Аргентина є новим рекордсменом.

Пасажири прибудуть до місця призначення за 25 годин і 55 хвилин, подолавши 12 229 миль. Втім, під час польоту доведеться на дві з половиною години здійснити посадку у Новій Зеландії. Та навіть попри таку тривалу перерву це все ще вважається прямим рейсом, адже пасажирам не потрібно пересідати з одного літака на інший під час подорожі, і протягом усього польоту вони зберігають за собою свої місця.

А ось подорож назад триватиме навіть довше – 29 годин, із зупинкою в Окленді. Орієнтовна вартість перельоту з Шанхаю до столиці Аргентини становитиме 1400 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 78 тисяч гривень.

Політ відбуватиметься літаком Boeing 777-300ER. Квитки вже можна придбати, і перший рейс заплановано на 4 грудня. Рейси відбуватимуться з того часу двічі на тиждень: у понеділок та четвер з Китаю, а у вівторок та п'ятницю – з Аргентини.

Що ще потрібно знати про подорожі літаком?