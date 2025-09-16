Станом на вересень у Японії, яка вже 55-й рік поспіль встановлює новий рекорд, 99 763 мешканці мають вік понад 100 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. З цих людей 88% становлять жінки.

Скільки довгожителів є у Японії?

Нові дані про кількість довгожителів оприлюднили напередодні Дня людей похилого віку у Японії, 15 вересня. В цей день новоспечені довгожителі отримують вітальний лист та срібний кубок від прем'єр-міністра.

У 1960 році населення Японії мало найнижчу частку людей віком понад 100 років з усіх країн G7, проте за останні десятиліття ситуація сильно змінилася.

Вищу тривалість життя пояснюють передусім меншою кількістю смертей від серцевих захворювань та поширених форм раку. У Японії також низький рівень ожиріння – це своєю чергою пов'язують із раціоном, що містить мало червоного м'яса, натомість чимало риби та овочів.

Особливо низький рівень ожиріння серед жінок – і це певною мірою може пояснити, чому японські жінки мають більшу тривалість життя, ніж чоловіки. Втім, справа не тільки у раціоні. У старшому віці японці зазвичай залишаються активними – ходять пішки, користуються громадським транспортом.

Втім, кілька досліджень ставлять під сумнів достовірність кількості довгожителів: там припускають, що відсутність свідоцтв про народження, ненадійні публічні записи та помилки в даних можуть пояснювати завищені цифри.

Наприклад, урядовий аудит сімейних реєстрів у 2010 році виявив, що понад 230 000 осіб, що вважалися довгожителями, насправді були зниклими безвісти чи померли чимало років тому. Неправильний підрахунок пов'язаний з нерівномірним веденням обліку. Окрім того, деякі родини, можливо, намагалися приховати смерть літніх родичів, аби й надалі отримувати пенсії.

В яких країнах також багато довгожителів?

Окрім Японії, є ще одна країна, яка славиться кількістю довгожителів – це Іспанія. В середньому станом на 2017 рік тривалість життя в країні становила 82,8 року. Секретом такого довголіття вважають середземноморську дієту, багату на овочі, оливкову олію та вино, а також сієсту, що дозволяє без поспіху пообідати та відпочити.

Наступна країна, де люди живуть дуже довго – це Сингапур. Тривалість життя в середньому становить 83,1 року. Країна також має найнижчі показники материнської та дитячої смертності в світі.

Не можна не згадати також і про Швейцарію, яка є найкращою країною за тривалістю життя для чоловіків – тут вона складає аж 81 рік, і це більше, ніж будь-де у світі. А замикає п'ятірку Південна Корея, де, згідно з даними досліджень, середня тривалість життя має шанси сягнути навіть рекордних 90 років.

