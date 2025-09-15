Сестри Бернадетта, Регіна та Рита є останніми черницями монастиря Клостер Голденштайн у Ельсбетені, що неподалік від Зальцбурга, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому черниці втекли з дому для літніх людей?

Трійця черниць протягом десятиліть проживали та працювали при монастирі Клостер Голденштайн, та 2023 року їх забрали з монастиря протягом їхньої волі.

Нас не питали. Ми мали право залишатися тут до кінця життя, і це право було порушено, – поділилася сестра Бернадетта.

У замку Голденштайн пройшла більша частина життя усіх трьох черниць. З 1877 року замок був монастирем та приватною школою для дівчат. Школа працює й досі, хоча з 2017 року почала приймати і хлопчиків.

Сестра Бернадетта колись і сама навчалася у цій школі – вона вже підліткою прибула туди у 1948 році. Сестра Регіна прибула у 1958, а сестра Рита – ще через чотири роки. Усі троє працювали у школі вчительками, а сестра Регіна навіть була директоркою.

Та з часом кількість черниць зменшувалася, і в 2022 році будівлю перейняла Зальцбурзька архієпархія та Райхерсберзьке абатство. Настоятелем черниць став проректор абатства Маркус Грасл. На початку 2024 року громаду офіційно розпустили, а решті черниць надали довічне право на проживання, якщо дозволятимуть їхнє здоров'я та психічні здібності.

У грудні 2023 року також ухвалили рішення перевести трьох черниць до католицького будинку для літніх людей – та черниці розповіли, що там були нещасливі. На початку вересня сестри Бернадетт, рита та Регіна повернулися назад з допомогою групи колишніх студентів.

Я була слухняною все своє життя, але це було занадто,

– розповіла сестра Бернадетт.

Замки у їхніх колишніх кімнатах вже були змінені, тому викликали слюсаря. Та у своїй заяві настоятель Грасл назвав рішення черниць повернутися до монастиря "абсолютно незрозумілим". Він заявив, що кімнати там більше не відповідають належним вимогам та непридатні до життя, а стан здоров'я черниць "нестабільний" – і це значить, що вони не можуть жити самі.

Та в колишньому монастирі постійно бувають колишні учні черниць, вони також допомагають та приносять їжу і продукти. Черниці рішуче налаштовані залишитися у монастирі.

Перш ніж я помру в тому будинку для літніх людей, я б краще пішла на луку і так увійшла у вічність,

– заявила сестра Бернадетта.

