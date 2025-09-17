Греція оголосила, що вдалося підняти з морського дна артефакти з відомого корабля Britannic. Він затонув понад століття тому в Егейському морі.

На дні морів не бракує затонулих кораблів, і дослідники часто намагаються дістати з них артефакти, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Тож ділимося підбіркою з трьох кораблів, які вдалося відшукати через роки після катастрофи.

З яких кораблів вдалося дістати артефакти?

HMHS Britannic

Операцію з пошуку артефактів на затонулому понад століття тому кораблі провели ще у травні, та Міністерство культури Греції повідомило про неї лише зараз, у вересні. Пошуки проводила команда з 11 професійних глибоководних дайверів, організована британським істориком Саймоном Міллсом.

Серед предметів, знайдених і піднятих за допомогою повітряних подушок, були корабельний дзвін, лівий бортовий навігаційний ліхтар, керамічна плитка з турецьких лазень, обладнання з кают та бінокль.

Артефакти помістили в контейнери та очистили від морських організмів, а тоді перевезли до лабораторій в Афінах, де продовжаться роботи з консервації.

"Британнік" був третім пароплавом класу Olympic компанії White Star Line. Під час першої світової війни судно використовували як госпітальне, але 16 листопада 1916 року воно натрапило на німецьку міну біля острова Кеа та затонуло менш ніж за годину. З понад тисячі осіб, що перебували на борту, 30 загинули, коли рятувальні шлюпки потрапили у гвинти судна.

Давній корабель біля Ізраїлю

Ще одне сенсаційне відкриття зробили вчені з Ізраїльської комісії за старожитностями. Судно, якому може бути близько 3300 років, виявили під час робіт з пошуку нафти й газу за 90 кілометрів від північного узбережжя країни, пише BBC. Судно було вантажним, і на ньому вдалося знайти сотні непошкоджених амфор.

Корабель міг затонути під час шторму, або ж через напад піратів – і він є першим та найдавнішим з тих, що знайшли у регіоні.

Давні кораблі у Китаї

Китайські археологи також виявили у Південнокитайському морі два стародавні кораблі, яким може бути від 400 до 650 років. На них виявили понад 900 добре збережених артефактів.

Кораблі перебували на глибині понад 1500 років, і, як вдалося з'ясувати пізніше, належали до династії Мін, пише CGTN. Серед артефактів вдалося виявити срібні монети, амфори, раковини-тюрбани та оленячі роги.

