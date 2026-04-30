Такого еще не делал никто: авиакомпания Emirates заинтриговала нововведением для пассажиров

Национальная авиакомпания Emirates объявила об амбициозном нововведении: перевозчик планирует оборудовать свои самолеты индивидуальными ванными комнатами для пассажиров первого класса.

Об этом сообщил президент компании Тим Кларк во время выступления по видеосвязи на авиационном саммите CAPA Airline Leader Summit 2026 в Берлине. По данным Daily Mail, речь идет об установлении полноценных ванных комнат непосредственно в люксах первого класса.

Зачем это делать?

Кларк подчеркнул, что компания стремится вывести уровень роскоши на борту на новую ступень – до стандартов пятизвездочных отелей.

Я работаю над тем, чтобы в люксах первого класса были ванные комнаты, примыкающие к салону самолета. Я хочу, чтобы все это услышали,

– заявил он.

Сейчас пассажирам первого класса Emirates уже доступны полностью закрытые персональные каюты с мягкой кожаной обивкой, а также возможность регулировать температуру и освещение с помощью современных технологий. Кроме того, клиенты премиум-класса имеют неограниченный доступ к деликатесам – в частности черной икры и винтажного шампанского Dom Pérignon.



Пассажиры первого класса Emirates имеют полностью закрытые персональные каюты / Фото Emirates

На борту также функционируют душевые спа-зоны и лаунж-бары. Введение индивидуальных ванных комнат может стать очередным шагом в трансформации авиаперелетов в ультралюксовый опыт, где самолет все больше напоминает роскошный отель в небе.

Как уточняет издание People, на сегодня в самолетах Emirates пока не предусмотрено индивидуальных ванных комнат непосредственно в люксах пассажиров. Зато путешественники первого класса имеют доступ к общим душевых зон, которые расположены на борту флагманских самолетов Airbus A380.

Эти душевые кабины – одна из ключевых "фишек" авиакомпании, что уже много лет отличает ее среди конкурентов. Они обустроены как компактные спа-пространства: с полноценным душем, подогревом пола, большим зеркалом, премиальными косметическими средствами и даже зоной для переодевания. Пассажиры могут забронировать время для пользования душем во время полета, что позволяет избежать очередей и обеспечивает приватность.

