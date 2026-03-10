Чехия обвинила украинских перевозчиков в контрабанде оружия: правила для автобусов изменятся
- Председатель палаты представителей Чехии Томио Окамура обвинил украинских перевозчиков в контрабанде оружия и планирует ужесточить правила проверки автобусных маршрутов.
- Окамура утверждает, что многие перевозчики не имеют разрешения на регулярные перевозки, а полиция Чехии пока не комментирует эти обвинения.
Председатель палаты представителей Чехии Томио Окамура обвинил украинских перевозчиков в контрабанде –и в том числе оружия.
9 марта Окамура заявил, что правящая коалиция в Чехии стремится решить "проблему контрабанды военных и вооруженных товаров автобусными маршрутами между Украиной и Чехией", пишет ceska-jistice.
Почему Чехия хочет усложнить правила автобусных перевозок?
Окамура заявил, что Чехия планирует сделать правила и проверки для украинских автобусных перевозчиков жестче, ведь считает именно автобусный транспорт каналом нелегальной контрабанды.
Из Украины в Чехию контрабандой ввозят различные товары, в частности военные и оружейные, здесь работает огромное количество недобросовестных перевозчиков,
– утверждает он.
Кроме того, Окамура высказал мнение, якобы многие украинские перевозчики даже не имеют разрешения на регулярные перевозки и обходят правила, организуя "туры из Украины". А по данным спикера примерно 2 миллиона человек регулярно путешествуют между Чехией и Украиной.
Также на своей странице в X политик заявил, что планирует продолжать "наказание украинцев за злоупотребление льготами".
Впрочем, на брифинге после заседания правительства его участники уже не упоминали вопрос перевозок. А в полиции Чехии "контрабанду" пока никак не комментируют.
Министерство внутренних дел Чехии планирует уже к маю 2026 года ужесточить миграционные правила – а это усложнит легализацию для многих украинцев, проживающих в стране.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, сколько лет нужно жить в Чехии, чтобы получить гражданство страны.