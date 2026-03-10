Чехия обвинила украинских перевозчиков в контрабанде оружия: правила для автобусов изменятся

Председатель палаты представителей Чехии Томио Окамура обвинил украинских перевозчиков в контрабанде –и в том числе оружия.

9 марта Окамура заявил, что правящая коалиция в Чехии стремится решить "проблему контрабанды военных и вооруженных товаров автобусными маршрутами между Украиной и Чехией", пишет ceska-jistice.

Почему Чехия хочет усложнить правила автобусных перевозок?

Окамура заявил, что Чехия планирует сделать правила и проверки для украинских автобусных перевозчиков жестче, ведь считает именно автобусный транспорт каналом нелегальной контрабанды.

Из Украины в Чехию контрабандой ввозят различные товары, в частности военные и оружейные, здесь работает огромное количество недобросовестных перевозчиков,

– утверждает он.

Кроме того, Окамура высказал мнение, якобы многие украинские перевозчики даже не имеют разрешения на регулярные перевозки и обходят правила, организуя "туры из Украины". А по данным спикера примерно 2 миллиона человек регулярно путешествуют между Чехией и Украиной.

Также на своей странице в X политик заявил, что планирует продолжать "наказание украинцев за злоупотребление льготами".

Впрочем, на брифинге после заседания правительства его участники уже не упоминали вопрос перевозок. А в полиции Чехии "контрабанду" пока никак не комментируют.

