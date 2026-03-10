9 березня Окамура заявив, що керівна коаліція у Чехії прагне розв'язати "проблему контрабанди військових та збройних товарів автобусними маршрутами між Україною та Чехією", пише ceska-jistice.

Чому Чехія хоче ускладнити правила автобусних перевезень?

Окамура заявив, що Чехія планує зробити правила та перевірки для українських автобусних перевізників жорсткішими, адже вважає саме автобусний транспорт каналом нелегальної контрабанди.

З України до Чехії контрабандою ввозять різні товари, зокрема військові та збройові, тут працює величезна кількість недобросовісних перевізників,

– стверджує він.

Окрім того, Окамура висловив думку, нібито багато українських перевізників навіть не мають дозволу на регулярні перевезення та обходять правила, організовуючи "тури з України". А за даними спікера приблизно 2 мільйони людей регулярно подорожують між Чехією та Україною.

Також на своїй сторінці в X політик заявив, що планує продовжувати "покарання українців за зловживання пільгами".

Втім, на брифінгу після засідання уряду його учасники вже не згадували питання перевезень. А у поліції Чехії "контрабанду" поки ніяк не коментують.

