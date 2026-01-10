Іноземці можуть претендувати на чеське громадянство та оформлення паспорта – але лише у випадку, якщо на підставі дозволу проживатимуть у країні протягом досить довгого часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gromadyanstvo.
Цікаво "Я ніколи не замикаю квартиру": українка розкрила плюси дуже популярної країни Європи
Як отримати громадянство Чехії у 2026?
Більшість іноземців можуть скористатися лише одним шляхом отримання громадянства Чехії – через натуралізацію. Це означає отримання тимчасового та постійного резидентства, а також дотримання вимоги щодо безперервного проживання на території країни протягом визначеного часу.
Термін становить принаймні 10 років. 5 з них іноземець проживає на підставі тимчасової посвідки, а ще 5 – з посвідкою на постійне місце проживання. Водночас люди з паспортом ЄС можуть подати заяву на громадянство вже через 3 роки після видачі посвідки на постійне місце проживання.
Ось ще кілька вимог для того, аби отримати чеське громадянство:
- знання мови, пише EnableMe;
- знання конституційної системи Чехії, соціальних, культурних, географічних та історичних основ країни;
- дотримання законодавчих зобов'язань – сплата податків та митних зборів;
- доведення джерел своїх доходів;
- кримінальна чесність (особа не має притягуватися до кримінальної відповідальності).
Як отримати карту постійного резидента у Чехії?
Карту резидентства у Чехії можна отримати на таких підставах:
- навчання;
- возз'єднання сім'ї;
- відкриття бізнесу;
- працевлаштування;
- внесення інвестицій.
Для громадян колишньої ЧССР та їхніх нащадків передбачена спрощена процедура – зокрема, претендентам не потрібно складати іспит зі знання чеської мови, а також репатріація не встановлює термін безперервного проживання.
Що ще слід знати українцям за кордоном?
Українка, що живе в Іспанії, розкрила кілька несподіваних недоліків країни, про які зазвичай навіть не здогадуються туристи.
Тим часом українка в Португалії розповіла, до чого в країні досі не може звикнути. Зокрема, її досі дивують ціни на житло та деякі місцеві продукти