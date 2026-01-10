Іноземці можуть претендувати на чеське громадянство та оформлення паспорта – але лише у випадку, якщо на підставі дозволу проживатимуть у країні протягом досить довгого часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gromadyanstvo.

Як отримати громадянство Чехії у 2026?

Більшість іноземців можуть скористатися лише одним шляхом отримання громадянства Чехії – через натуралізацію. Це означає отримання тимчасового та постійного резидентства, а також дотримання вимоги щодо безперервного проживання на території країни протягом визначеного часу.

Термін становить принаймні 10 років. 5 з них іноземець проживає на підставі тимчасової посвідки, а ще 5 – з посвідкою на постійне місце проживання. Водночас люди з паспортом ЄС можуть подати заяву на громадянство вже через 3 роки після видачі посвідки на постійне місце проживання.

Ось ще кілька вимог для того, аби отримати чеське громадянство:

знання мови, пише EnableMe;

знання конституційної системи Чехії, соціальних, культурних, географічних та історичних основ країни;

дотримання законодавчих зобов'язань – сплата податків та митних зборів;

доведення джерел своїх доходів;

кримінальна чесність (особа не має притягуватися до кримінальної відповідальності).

Як отримати карту постійного резидента у Чехії?

Карту резидентства у Чехії можна отримати на таких підставах:

навчання;

возз'єднання сім'ї;

відкриття бізнесу;

працевлаштування;

внесення інвестицій.

Для громадян колишньої ЧССР та їхніх нащадків передбачена спрощена процедура – зокрема, претендентам не потрібно складати іспит зі знання чеської мови, а також репатріація не встановлює термін безперервного проживання.

