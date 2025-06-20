Активно роют траншеи: Эстония начала готовиться к обороне на границе с Россией

Силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) начали строительство Балтийской оборонительной линии на юго-восточной границе с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR. Такие же защитные сооружения должны возвести также Литва и Латвия.

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Что известно о первом этапе

На отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и до конца года планируется строительство 28 бункеров и десятки складских площадок. Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонительной линии.

Противотанковый ров копают на территории между ограждением на границе и пограничными столбами. Первый этап мегапроекта стоимостью 4,4 миллиона евро – траншеи глубиной три метра и шириной четыре метра.

Противотанковые рвы сооружаются вдоль границы в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны. В мирное время они останутся частью пограничной инфраструктуры и способствовать охране границы.

Их создают как на государственной, так и на частной или муниципальной земле. Если речь идет о последних вариантах, государство планирует или выкупить земли или взять их в аренду или обменять на землю в другом месте.

Командир инженерного отделения дивизии Сил обороны, подполковник Айнар Афанасьев сказал, что в случае нападения траншеи должны остановить танки и другую технику, и сделать врага мишенью для защитников.

Ранее сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия работают над реализацией проекта Балтийской линии обороны. Вдоль восточной границы НАТО создается инфраструктура, которая должна защитить государства от вторжения России.