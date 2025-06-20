Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR. Такі ж захисні споруди мають звести також Литва та Латвія.

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Що відомо про перший етап

На окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планується спорудження 28 бункерів та десятки складських майданчиків. Ідеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії.

Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами. Перший етап мегапроєкту вартістю 4,4 мільйона євро – траншеї глибиною три метри та завширшки чотири метри.

Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону відповідно до аналізу та потреб Сил оборони. У мирний час вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону.

Їх створюють як на державній, так і на приватній або муніципальній землі. Якщо ідеться про останні варіанти, держава планує або викупити землі або взяти їх в оренду або обміняти на землю в іншому місці.

Командир інженерного відділення дивізії Сил оборони, підполковник Айнар Афанасьєв сказав, що у разі нападу траншеї мають зупинити танки та іншу техніку, і зробити ворога мішенню для оборонців.

Раніше повідомлялося, що Литва, Естонія та Латвія працюють над реалізацією проєкту Балтійської лінії оборони. Вздовж східного кордону НАТО створюється інфраструктура, яка має захистити держави від вторгнення Росії.