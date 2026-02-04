"Немецкая халява": украинка раскрыла, как бесплатно обустроила свою квартиру

Украинка, живущая в Германии, раскрыла, что довольно быстро смогла обставить всю свою квартиру мебелью, не потратив на нее ни одного евро.

В Германии, оказывается, можно даже не покупать мебель – ведь немало немцы отдают бесплатно. А некоторые можно найти прямо на улице, сообщает nechaieva.valya.

Как украинка обустроила свою квартиру бесплатно?

Многие немцы после покупки новой мебели, или же перед переездом бесплатно отдают мебель. Для того, чтобы выбросить их, нужно платить, а вот отдать можно просто так, пишет All about Berlin.

То ли немцы так хорошо зарабатывают, то ли просто не любят возиться с мебелью и перевозить ее на новое жилье, но у нас в квартире многое обустроено бесплатно,

– поделилась украинка.

Украинка рассказала об обустройстве жилья в Германии: смотрите видео

Вот что украинка получила бесплатно:

большой шкаф с зеркалом;

шкаф в детскую комнату;

большой шкаф под телевизор;

зеркало и комод;

шкафчик под раковину;

торшер;

кресло;

2 белых ковра;

игрушечные домик и лошадка;

раскладная парта для обучения;

большой игрушечный медведь.

И некоторые из этих вещей украинка принесла прямо с улицы – немцы часто оставляют под подъездами мебель с надписью, что их может забирать любой желающий. А вот 2 новых ковра украинка вообще нашла на свалке.

Но большинство мебели девушка нашла в приложении Kleinanzeigen в разделе "отдам бесплатно/подарим".

