Райский остров в Греции предлагает бесплатное жилье и еду: есть только одно условие

Греческий остров Сирос в Эгейском море уже не впервые заманивает путешественников предложением, от которого очень трудно отказаться: бесплатное жилье и завтраки в обмен на простую и для многих людей очень приятную работу.

Сирос славится не только своей аутентичной атмосферой, но и спокойствием, который найти на популярных курортах сейчас непросто. А бесплатная квартира на месяц на острове звучит невероятно привлекательно, пишет Greek Reporter.

Интересно Никогда не надевайте это в самолет: в Ryanair предупредили пассажиров о популярном аксессуаре

Как получить бесплатное жилье на греческом острове?

Для того, чтобы получить не только бесплатное жилье, но и завтраки на Сиросе, нужно будет выполнять определенную работу – ежедневно ухаживать за животными, а именно за бездомными кошками, которых на острове невероятно много. Организация "Кошки Сироса" уже не один год ищет волонтеров, и предлагает им довольно привлекательные условия.

Стать частью команды можно минимум на месяц, а в обмен на примерно 5 часов работы в день 5 раз в неделю волонтеры могут получить бесплатное проживание. Впрочем, нужно понимать, что это не совсем отпуск: работы в приюте для животных все же немало: утреннее кормление, уборка кошачьей зоны, стирка одеял, подготовка мест для новых животных.



На острове Сирос дають бесплатное жилье для волонтеров

Маленьких котят нужно приучить к людям и подготовить к усыновлению, часто нужно лечить котов, или даже быть рядом, когда они умирают. Жилье выделяется для 2 – 3 волонтеров из разных уголков мира. Каждый имеет собственную спальню, однако кухня и зал общие.

Организации нужны ответственные люди, что могут работать без постоянного присмотра. И набор проводится заранее, а количество мест ограничено, поэтому о спонтанности здесь также не говорится. Потенциальным волонтерам нужно также учесть, что доезд до острова придется оплатить самостоятельно, как и остальное питание, кроме завтрака.

Но даже при плотном графике работы путешественники все еще найдут время на то, чтобы познакомиться с островом и исследовать его как следует.

