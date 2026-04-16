Сірос славиться не лише своєю автентичною атмосферою, але й спокоєм, який знайти на популярних курортах зараз непросто. А безкоштовна квартира на місяць на острові звучить неймовірно привабливо, пише Greek Reporter.

Цікаво Ніколи не одягайте це в літак: в Ryanair попередили пасажирів про популярний аксесуар

Як отримати безплатне житло на грецькому острові?

Для того, аби отримати не лише безплатне житло, але й сніданки на Сіросі, потрібно буде виконувати певну роботу – щодня доглядати за тваринами, а саме за безпритульними кішками, яких на острові неймовірно багато. Організація "Кішки Сіроса" вже не один рік шукає волонтерів, і пропонує їм досить привабливі умови.

Стати частиною команди можна мінімум на місяць, а в обмін на приблизно 5 годин роботи на день 5 разів на тиждень волонтери можуть отримати безкоштовне проживання. Втім, потрібно розуміти, що це не зовсім відпустка: роботи у притулку для тварин все ж чимало: ранкове годування, прибирання котячої зони, прання ковдр, підготовка місць для нових тварин.



На острові Сірос дають безплатне житло для волонтерів / Фото Pexels

Маленьких кошенят потрібно привчити до людей та підготувати до усиновлення, часто потрібно лікувати котів, або ж навіть бути поруч, коли вони помирають. Житло виділяється для 2 – 3 волонтерів з різних куточків світу. Кожен має власну спальню, проте кухня та зала спільні.

Організації потрібні відповідальні люди, що можуть працювати без постійного нагляду. І набір проводиться заздалегідь, а кількість місць обмежена, тож про спонтанність тут також не мовиться. Потенційним волонтерам потрібно також врахувати, що доїзд до острова доведеться оплатити самостійно, як і решту харчування, окрім сніданку.

Та навіть за щільного графіка роботи мандрівники все ще знайдуть час на те, аби познайомитися з островом та дослідити його як слід.

Що ще варто знати туристам?