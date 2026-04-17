"Страшно напрягается мозг": украинка рассказала, стоит ли идти на бесплатные курсы во Франции

Украинка, переехавшая в Париж, пытается выучить французский и для этого записалась на бесплатные языковые курсы в столице – и поделилась собственным опытом.

Украинка Карина призналась, что на бесплатные языковые курсы записалась лишь в дополнение к основным занятиям по французскому онлайн, и много пользы от них не ожидала, сообщает karyna_tsymbuk.

Интересно Помощь 300+ в Польше скоро смогут получить не все украинцы: как изменятся правила

Полезны ли для изучения языка бесплатные курсы в Париже?

Иностранцы, легально проживающие во Франции, и в том числе и украинские беженцы, имеют право бесплатно посещать государственные языковые курсы. И украинка Карина записалась на них 3 месяца назад.

Уже после нескольких уроков я почувствовала, как ужасно напрягается мой мозг. Так что наши преподаватели французы, и говорят соответственно только на французском, это значит, что я не могу перейти на половине ответа на украинский, как это делаю со своей преподавательницей онлайн,

– поделилась девушка.

И именно эти "безысходность", активное слушание и попытки составить предложение на французском языке, пусть как несовершенно девушка им владеет, сейчас уже около 90% всех разговоров, что она имеет, происходят не на английском, а на французском языке.

И далеко не все украинцы знают о неожиданном бонусе посещения бесплатных языковых курсов: такое же бесплатное посещение парижских музеев с гидом.

Нам много рассказывают об истории Парижа и Франции в целом: если когда-то кто-то из нас захочет получить гражданство, надо кроме языка надо многое знать и о стране,

– добавила блогерша.

Также во время обучения девушка поняла для себя, что французский ей звучит благозвучно только тогда, когда слышит его в песнях или по телевизору, а вот учить правила ей до сих пор очень сложно.

К слову, сейчас во Франции временную защиту получили чуть больше, чем 79 000 украинцев, пишет Statista.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?