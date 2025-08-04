Более трех лет Германия принимает одну из самых больших групп украинских беженцев, предоставляя им широкую поддержку для облегчения интеграции в общество. Эта помощь охватывает различные формы, в частности финансовую.

Но сейчас настроения несколько меняются и, например, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld. Подробностями заявления делится 24 Канал со ссылкой на ZDF.

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Почему в Баварии могут отменить выплаты беженцам?

Bürgergeld – это социальная помощь, предназначена для поддержки лиц, которые ищут работу или не имеют достаточного дохода, чтобы содержать себя.

Зёдер отметил необходимость принять меры для того, чтобы украинские беженцы больше не могли претендовать на эту финансовую поддержку. Он выразил убеждение, что наличие социальных выплат может сдерживать многих украинцев от активного поиска работы в Германии.

Вот почему у нас так мало работников из Украины, хотя они имеют хорошее образование,

– сказал премьер-министр Баварии.

При этом данные за май 2025 года указывают на то, что уровень занятости граждан Украины в Германии достиг 34,9%. И показатели продолжают расти.

Заметим, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц тоже заявил, что Германия ужесточит правила получения соцпомощи.