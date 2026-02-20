Германия поражена: украинские беженцы интегрируются на рынок труда быстрее других

Украинские беженцы, которые приехали в Германию после начала полномасштабной войны, трудоустраиваются значительно быстрее, чем мигранты предыдущих волн.

По данным Института исследований рынка труда, которые передает DW, около 50% украинцев, прибывших в первые шесть месяцев после вторжения, смогли найти работу – на несколько лет раньше, чем это удалось мигрантам 2015 года.

Почему украинцы быстрее находят работу?

Основными факторами быстрой интеграции называют:

высокий уровень образования украинцев,

упрощенный правовой статус без классической процедуры предоставления убежища,

возможность сразу выходить на рынок труда.

Многие украинцы имеют профессиональный опыт, который востребован в немецкой экономике, в частности в:

медицине,

социальной сфере,

промышленности и сфере услуг.

В то же время психологические травмы, связанные с войной, вынужденной миграцией и неопределенностью будущего, сдерживают полноценную интеграцию.

Значительную часть украинских беженцев составляют женщины с детьми, которые выехали без партнеров из-за ограничений на выезд мужчин призывного возраста. Это ограничивает возможности для полной занятости: в сентябре 2025 года только 21% украинок, самостоятельно воспитывающих детей в возрасте до трех лет, имели работу.



Украинские беженцы интегрируются на рынок труда быстрее других / Фото Unsplash

Что мешает украинцам полностью интегрироваться?

Из-за распространенной частичной занятости многие украинцы даже после трудоустройства получают социальную помощь. В первом полугодии 2025 года 41% украинцев, работающих, проживали в домохозяйствах, которые получали дополнительные государственные выплаты, при этом самые высокие показатели фиксировались в семьях с детьми.

Таким образом, украинские беженцы демонстрируют быструю интеграцию на рынке труда Германии, однако структурные факторы – уход за детьми, психологические последствия войны и частичная занятость – все еще ограничивают их полную экономическую интеграцию в стране.

