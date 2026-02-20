Германия поражена: украинские беженцы интегрируются на рынок труда быстрее других
- Украинские беженцы в Германии интегрируются на рынок труда быстрее благодаря высокому уровню образования и упрощенному правовому статусу.
- Структурные факторы, такие как уход за детьми и частичная занятость, ограничивают полную экономическую интеграцию украинцев в Германии.
Украинские беженцы, которые приехали в Германию после начала полномасштабной войны, трудоустраиваются значительно быстрее, чем мигранты предыдущих волн.
По данным Института исследований рынка труда, которые передает DW, около 50% украинцев, прибывших в первые шесть месяцев после вторжения, смогли найти работу – на несколько лет раньше, чем это удалось мигрантам 2015 года.
Почему украинцы быстрее находят работу?
Основными факторами быстрой интеграции называют:
- высокий уровень образования украинцев,
- упрощенный правовой статус без классической процедуры предоставления убежища,
- возможность сразу выходить на рынок труда.
Многие украинцы имеют профессиональный опыт, который востребован в немецкой экономике, в частности в:
- медицине,
- социальной сфере,
- промышленности и сфере услуг.
В то же время психологические травмы, связанные с войной, вынужденной миграцией и неопределенностью будущего, сдерживают полноценную интеграцию.
Важно! Украинские беженцы в ЕС существенно повлияли на экономики стран, особенно Польши, где внесли 99 миллиардов злотых в бюджет в 2024 году. Об этом сообщил председатель Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.
Значительную часть украинских беженцев составляют женщины с детьми, которые выехали без партнеров из-за ограничений на выезд мужчин призывного возраста. Это ограничивает возможности для полной занятости: в сентябре 2025 года только 21% украинок, самостоятельно воспитывающих детей в возрасте до трех лет, имели работу.
Что мешает украинцам полностью интегрироваться?
Из-за распространенной частичной занятости многие украинцы даже после трудоустройства получают социальную помощь. В первом полугодии 2025 года 41% украинцев, работающих, проживали в домохозяйствах, которые получали дополнительные государственные выплаты, при этом самые высокие показатели фиксировались в семьях с детьми.
Таким образом, украинские беженцы демонстрируют быструю интеграцию на рынке труда Германии, однако структурные факторы – уход за детьми, психологические последствия войны и частичная занятость – все еще ограничивают их полную экономическую интеграцию в стране.
