Німеччина вражена: українські біженці інтегруються на ринок праці швидше за інших
- Українські біженці в Німеччині інтегруються на ринок праці швидше завдяки високому рівню освіти та спрощеному правовому статусу.
- Структурні фактори, такі як догляд за дітьми та часткова зайнятість, обмежують повну економічну інтеграцію українців у Німеччині.
Українські біженці, які приїхали до Німеччини після початку повномасштабної війни, працевлаштовуються значно швидше, ніж мігранти попередніх хвиль.
За даними Інституту досліджень ринку праці, які передає DW, близько 50% українців, що прибули в перші шість місяців після вторгнення, змогли знайти роботу – на кілька років раніше, ніж це вдалося мігрантам 2015 року.
Дивіться також У Польщі зросла мінімальна зарплата: чи вигідно це українцям
Чому українці швидше знаходять роботу?
Основними факторами швидкої інтеграції називають:
- високий рівень освіти українців,
- спрощений правовий статус без класичної процедури надання притулку,
- можливість одразу виходити на ринок праці.
Багато українців мають професійний досвід, який затребуваний у німецькій економіці, зокрема у:
- медицині,
- соціальній сфері,
- промисловості та сфері послуг.
Водночас психологічні травми, пов'язані з війною, вимушеною міграцією та невизначеністю майбутнього, стримують повноцінну інтеграцію.
Важливо! Українські біженці в ЄС суттєво вплинули на економіки країн, особливо Польщі, де внесли 99 мільярдів злотих до бюджету у 2024 році. Про це повідомив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.
Значну частину українських біженців становлять жінки з дітьми, які виїхали без партнерів через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку. Це обмежує можливості для повної зайнятості: у вересні 2025 року лише 21% українок, що самостійно виховують дітей віком до трьох років, мали роботу.
Українські біженці інтегруються на ринок праці швидше за інших / Фото Unsplash
Що заважає українцям повністю інтегруватися?
Через поширену часткову зайнятість багато українців навіть після працевлаштування отримують соціальну допомогу. У першому півріччі 2025 року 41% українців, що працюють, проживали в домогосподарствах, які отримували додаткові державні виплати, при цьому найвищі показники фіксувалися у сім'ях з дітьми.
Таким чином, українські біженці демонструють швидку інтеграцію на ринку праці Німеччини, проте структурні фактори – догляд за дітьми, психологічні наслідки війни та часткова зайнятість – все ще обмежують їхню повну економічну інтеграцію у країні.
Без якого документу ні в якому разі не можна починати роботу у Польщі?
Раніше ми писали, що ні в якому разі не варто починати роботу без підписаного контракту, щоб уникнути ризиків невиплат зарплати та відсутності правового захисту. Перевіряйте агентства тимчасового працевлаштування в офіційному реєстрі KRAZ та обирайте легальну форму оплати праці для отримання соціальних гарантій.