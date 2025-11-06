Еще в одной стране Европы наплыв украинцев: в чем причина

Украина разрешила выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет. В Швейцарии фиксируют увеличение количества заявлений на получение статуса временной защиты S от этой возрастной категории.

Около 1000 украинцев этой возрастной группы подали заявки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Swissinfo.

Какая ситуация в Швейцарии?

По данным Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии (SEM), через несколько дней после того, как в августе вступили в силу новые правила выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, количество заявлений на защиту от этих лиц возросло по всей Европе. В частности, в Швейцарии.

В конце августа было всего 3 заявления. А в последующие недели их количество выросло до 33, 77, а затем стабильно достигло максимума в 185 в середине октября. К тому времени треть всех заявлений подали украинцы в возрасте от 18 до 22 лет.

Отмечается, что рост количества заявлений на получение статуса защиты S в Швейцарии, что зафиксировано с сентября, преимущественно обусловлено увеличением обращений именно от этой категории лиц. Сейчас они составляют примерно 30% от общего количества поданных заявлений.

Однако в последние недели уменьшилось количество обращений в федеральные центры предоставления убежища. SEM подчеркивает, что уже несколько дней наблюдается все больше признаков того, что пик заявлений S от лиц из этой группы прошел.

Заметим, что 1 ноября в Швейцарии вступили в силу новые правила предоставления временной защиты гражданам Украины. В частности, как пишет SRF, автоматический статус защиты S не распространяется на жителей семи западных областей Украины: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой.

Что происходит в других странах?