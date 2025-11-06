Ще в одній країні Європи наплив українців: у чому причина

Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. У Швейцарії фіксують збільшення кількості заяв на отримання статусу тимчасового захисту S від цієї вікової категорії.

Близько 1000 українців цієї вікової групи подали заявки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Swissinfo.

Яка ситуація у Швейцарії?

За даними Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), через кілька днів після того, як у серпні набули чинності нові правила виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років, кількість заяв на захист від цих осіб зросла по всій Європі. Зокрема, у Швейцарії.

Наприкінці серпня було лише 3 заяви. А в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, 77, а потім стабільно досягла максимуму у 185 у середині жовтня. На той час третину всіх заяв подали українці віком від 18 до 22 років.

Зазначається, що зростання кількості заяв на отримання статусу захисту S у Швейцарії, зафіксоване з вересня, переважно зумовлене збільшенням звернень саме від цієї категорії осіб. Нині вони складають приблизно 30% від загальної кількості поданих заяв.

Проте в останні тижні зменшилась кількість звернень до федеральних центрів надання притулку. SEM підкреслює, що вже кілька днів спостерігається все більше ознак того, що пік заяв S від осіб з цієї групи минув.

Зауважимо, що 1 листопада у Швейцарії набули чинності нові правила надання тимчасового захисту громадянам України. Зокрема, як пише SRF, автоматичний статус захисту S не поширюється на жителів семи західних областей України: Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької.

