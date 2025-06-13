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Закордон Новости о жизне за границей ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців: це може бути останній раз
13 июня, 15:17
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ЕС продлил временную защиту для украинцев: это может быть последний раз

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года, поддерживая более 4 миллионов украинских беженцев.

  • Обсуждается стратегия постепенной отмены защиты после достижения мира, с возможными альтернативами, если война не закончится к тому времени.

     

Страны Евросоюза единогласно поддержали продление временной защиты для граждан Украины. Кроме того, Совет ЕС обсудил рекомендации о действиях после окончания программы.

Сейчас в странах Евросоюза временную защиту имеют более чем 4 миллиона украинцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Временную защиту для украинцев продлили: сколько она продлится

Действие Директивы о временной защите (TPD) продлили до 4 марта 2027 года.

Пока Россия продолжает терроризировать украинское мирное население неизбирательными авиаударами, ЕС продолжает проявлять свою солидарность с украинским народом. Мы будем продолжать предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще в течение года,
– сказал Томаш Семоняк, глава МВД Польши, которая председательствует в Совете ЕС.

Кроме того, он сообщил, что польское председательство инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты для украинцев "после достижения справедливого мира".

В ближайшее время мы будем работать над совместными решениями для всего ЕС в этой сфере, в частности в контексте возвращения в Украину,
– сообщил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает сворачивание программы защиты беженцев из Украины.

Издание Euraaktiv, ссылаясь на собственные источники в Брюсселе, писало, что нынешнее продолжение может стать последним из-за того, что "правовые пределы исчерпаны". В то же время в ЕС нарабатывают альтернативы на случай, если война к тому времени не закончится.