Отказал – жди наказания: популярная страна ЕС вводит обязательные работы для беженцев

Федеральная земля Бургенланд в Австрии объявила, что с 1 июля 2025 года введет обязательную работу для беженцев. Согласно новой политике, они будут обязаны участвовать в общественных работах.

При этом отказ от участия без уважительной причины несет за собой серьезные последствия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Австрия вводит обязательные работы для беженцев

Получатели приюта в Бургенланде теперь обязаны участвовать в рабочих программах, которые включают такие задачи, как:

уход за парками,

помощь в домах для престарелых людей,

уборка.

За это беженцы будут получать 1,6 евро в час. Это почти в десять раз ниже, чем средняя почасовая заработная плата по стране.

Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу,

– заявила министр соцполитики Бургенланда Даниэла Винклер.

В своем заявлении она подчеркнула, что лица, которые дважды отказываются участвовать в порученной работе без уважительных на то оснований, столкнутся с сокращением помощи.

Так, беженцы рискуют потерять базовую поддержку – простое спальное место вместо полноценной квартиры, отсутствие медицинского страхования, доступ к минимальному питанию и базовое лечение.

Заметим, примерно 90 000 украинских беженцев сейчас проживают в Австрии.