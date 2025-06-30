При цьому відмова від участі без поважної причини несе за собою серйозні наслідки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild.
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Австрія запроваджує обов'язкові роботи для біженців
Одержувачі притулку в Бургенланді тепер зобов'язані брати участь у робочих програмах, які включають такі завдання, як:
- догляд за парками,
- допомога в будинках для людей похилого віку,
- прибирання.
За це біженці отримуватимуть 1,6 євро на годину. Це майже в десять разів нижче, ніж середня погодинна заробітна плата по країні.
Той, хто постійно отримує підтримку від держави, має також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству,
– заявила міністерка соцполітики Бургенланда Даніела Вінклер.
У своїй заяві вона підкреслила, що особи, які двічі відмовляються брати участь у дорученій роботі без поважних на те підстав, зіткнуться зі скороченням допомоги.
Так, біженці ризикують втратити базову підтримку – просте спальне місце замість повноцінної квартири, відсутність медичного страхування, доступ до мінімального харчування та базове лікування.
Зауважимо, приблизно 90 000 українських біженців наразі проживають в Австрії.