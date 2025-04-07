Украинские беженцы получили официальные письма о выселении из США: у Трампа прокомментировали

Некоторые украинские переселенцы в США получили электронные письма о прекращении защиты. Там также говорилось о том, что они должны покинуть страну.

В сообщении предупреждали, что если получатели не смогут самостоятельно покинуть США, то они "подвергнутся потенциальным действиям правоохранительных органов" и их депортируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Прекращена ли защита украинцев в США: администрация Трампа прокомментировала

На этой неделе некоторые переселенцы получили электронные письма, в которых сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США прекращает их юридическую защиту (пароль) в рамках программы U4U, которая была начата во время президентства Байдена.

Теперь DHS использует свои полномочия прекратить ваш пароль. Если он не закончится раньше, ваш пароль прекратится через 7 дней с даты этого сообщения... Не пытайтесь оставаться в Соединенных Штатах – федеральное правительство найдет вас. Пожалуйста, немедленно покиньте Соединенные Штаты,

– предупреждалось в сообщении.

В заявлении также пригрозили, что если человек не выедет из страны самостоятельно, то его депортируют.

Впоследствии в администрации Трампа извинились, заявив, что эти сообщения были отправлены по ошибке.

Программа пароля U4U не была прекращена. Сообщение было исправлено следующим сообщением, в котором говорилось: "Никаких действий в отношении вашего пароля предприниматься не будет",

– пишет издание.

Следует отметить, что по программе гуманитарного пароля U4U в США находятся около 240 тысяч беженцев из Украины. Поэтому эта "ошибка" вызвала среди них большую панику – они опасаются, что их могут выгнать из страны так же как участников программы CHNV parole.

Напомним, что из-за внезапного закрытия программы CHNV parole значительная часть мигрантов из Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа должны выехать из США до 24 апреля этого года.