Сколько беженцев вернутся в Украину после войны: демограф дал прогноз

Значительное количество украинцев нашло приют в разных странах мира. Ожидается, что многие из них вернутся домой после наступления мира, но время и возможность их возвращения в значительной степени будут зависеть от условий завершения войны и от того, насколько они наладили новую жизнь за рубежом.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна.

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Сколько беженцев вернутся в Украину после войны

Эксперт подчеркнул, что потенциальное возвращение украинцев на родину в значительной степени будет зависеть от обстоятельств, связанных с завершением войны. Ключевыми факторами являются наличие возможностей для трудоустройства и сохранения жилья.

Кроме того, он отметил, что решающую роль будет играть адаптация украинцев в странах, которые их приняли, а также политика, которую эти государства проводят в отношении беженцев. После завершения войны многие украинцы потеряют статус лиц, нуждающихся в защите.

Сейчас 25% говорят, что они точно останутся за границей;

25% точно вернутся;

еще 50% не определились.

Сейчас эксперты разрабатывают новый прогноз по общей численности населения после войны. Этот анализ зависит от таких важных факторов, как сроки прекращения боевых действий, территории, которые могут быть отвоеваны, и устойчивость любого дальнейшего мира.

Тем временем украинцы активно трудоустраиваются за границей – где чаще всего беженцы находят работу в Европе.