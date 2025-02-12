Сколько украинских беженцев вернутся домой после войны: Чернышов удивил цифрой

После окончания войны в Украину может вернуться менее половины украинских беженцев. Однако те, кто не вернутся, тоже могут быть полезными для государства.

Вице-премьер-министр Украины – министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что страна будет поддерживать и тех, кто примет решение остаться за границей. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на интервью министра для Welt.

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Сколько беженцев вернутся в Украину после войны

Чернышов считает, что как только завершатся боевые действия и начнется стабильный мир, то в Украину могут вернуться примерно 30% беженцев. Другая же часть граждан, вероятно, выдвинет дополнительные условия для этого решения.

Также он отметил, что будут и те украинцы, которые не захотят возвращаться.

Но они тоже могут быть полезными для Украины. И они уже помогают: поддерживают украинское общество, украинскую армию и делают многое. Я горжусь ими. У каждого своя роль в этой войне,

– сказал Чернышов.

Министр отметил, нашему государству нужны люди, чтобы отстроить и развивать страну. Однако он пообещал, что государство будет поддерживать и всех тех, кто останется за рубежом, ведь оно заинтересовано в их профессиональном развитии.

Он убежден, что в определенный момент украинцы все же будут возвращаться домой после реформ, и смогут использовать приобретенный за рубежом опыт в Украине.