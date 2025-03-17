"Они нам жизненно необходимы": министр оценил, сколько украинцев вернутся домой после войны

Министр национального единства Алексей Чернышов убежден, что для многих украинцев завершения войны будет мало для того, чтобы вернуться домой. Однако Украина должна бороться за их возвращение.

За рубежом сейчас находятся около 6 миллионов беженцев. Алексей Чернышов отметил, что количество людей, которые вернутся домой, зависит от успеха Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью BBC.

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Сколько украинцев могут вернуться домой после войны

По оценкам министерства, после завершения войны 30% украинцев "серьезно рассмотрят возвращение домой" в течение полугода.

Также мы уже понимаем, что примерно 25%, возможно 30% украинцев приняли решение остаться за границей. Они интегрированы уже в систему рынка труда, они профессионально развиваются. Если округлить, у нас остается 40% украинцев. И именно за эту группу мы должны бороться,

– сказал Чернышов.

Он заявил, что украинцы, которые пользуются демократическими достижениями реформированных стран, будут ожидать таких изменений в Украине.

Министр подытожил, что в целом при условии соответствующих изменений и развития Украины домой могут вернуться примерно 70% наших граждан. То есть 30% – после наступления безопасных и стабильных условий проживания в Украине, а при условии положительных реформирований – еще до 40%.

Еще раз подчеркиваю, что "возвращать украинцев" – сам термин по себе, он не очень корректен. Это решения, которые примут украинцы самостоятельно. Наша задача – быть конкурентоспособными, потому что за те 40% мы будем конкурировать с другими странами. <… > Возвращение этих 6 миллионов или части для нас является жизненно необходимым. Без этого мы не сможем ни удвоить ВВП, ни заниматься экономическим развитием, ни восстановить страну,

– заявил министр.

Он отметил, что это конкуренция рынков труда между собой и "очевидно, что сейчас преимущество на европейской стороне".

Заметим, что по данным Евростата по состоянию на 31 января 2025 года временную защиту в странах ЕС имели почти 4,29 миллиона украинцев.