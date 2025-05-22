"Распаковка бедного студента": украинка показала закуп в Biedronka на 50 злотых
Юная украинка, которая живет в Польше, показала, какие продукты ей удалось приобрести на 50 злотых. По нынешнему курсу это около 550 гривен.
Перечень того, что она накупила на эти средства, удивил даже тех, кто проживает в Польше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @sonik.pl.life.
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Что можно приобрести в Biedronka на 50 злотых
Девушка рассказала, что на 50 злотых, то есть на 551 гривну, она приобрела: лосось, креветки, молоко, самые дешевые наггетсы, яйца, французское тесто, майонез, кетчуп и сырок для бутербродов.
Украинка заметила, что все продукты она приобрела по скидкам.
Распаковка с Biedronka для бедного студента,
– сказала она.
Закуп в Biedronka на 50 злотых: смотрите видео
Однако многие комментаторы не поверили, что девушка приобрела этот набор всего за 50 злотых:
- "Это с какого года такие цены";
- "Не верю, чтобы это было 50 злотых";
- "Мне почему-то так не удается, я бы заплатил около 100 злотых. Возможно, это зависит от воеводства?".
К слову, ранее мы рассказывали о том, какая Biedronka в Польше – самая худшая.