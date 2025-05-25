Вслед за Каннами: Ницца была без света – скорее всего, произошел поджог

Во Франции ночью произошел пожар в Ницце, что повлияло на 45 тысяч домов вокруг города. Не работали аэропорт и общественный транспорт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Что известно о блэкауте в Ницце

Вечером 24 мая загорелся электрический трансформатор на западе города. Накануне массово исчезала электроэнергия в Приморских Альпах и даже была прервана работа Каннского кинофестиваля. Но пока не ясно, связаны ли эти инциденты.

Источник, близкий к делу, сообщил Le Figaro, что пожар был поджогом, а двери к трансформатору были повреждены вандалами. Расследование было открыто по факту уничтожения огнем в составе организованной банды и передано в отдел уголовных расследований.

Техническая экспертиза устанавливает "образ, которым был совершен этот акт", и определяет ущерб. На месте были найдены следы шин.

Утром 25 мая электроснабжение было восстановлено. Все дома были запитаны, а общественный транспорт начал работу на час позже обычного.

Власти усилят охрану энергообъектов.